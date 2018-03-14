Фадеев назвал большой ошибкой поездку группы Serebro на «Евровидение»

09:40 14 марта 2018 1

Продюсер изначально не хотел отправлять группу на конкурс Фото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

Продюсер Максим Фадеев считает, что поездка группы Serebro на «Евровидение» в 2007 году была большой ошибкой. Он не хотел отправлять коллектив на конкурс.

На своей странице в Instagram Фадеев вспомнил прошлое накануне очередного «Евровидения», которое пройдет в Португалии. Он написал о своих подопечных, группе Serebro, которые на конкурсе в 2007 году заняли третье место с композицией «Song #1», набрав 207 баллов.

«Знаете, до сих пор своей самой большой ошибкой я считаю, что поддался когда-то просьбе «отдать» их [SEREBRO] для выступления на «Евровидении», — поделился музыкант. Он добавил, что не жалеет, и назвал группу «механизмом, который сбился у самого начала и пошел другим чередом». Как оказалось, Фадеев никогда не хотел заявлять группу на «Евровидение». Он пошел навстречу продюсерам, которые попросили подготовить номер для участия в национальном отборе. На подготовку к конкурсу у группы был всего год.

В этом году Россию на «Евровидении» будет представлять Юлия Самойлова. Российская певица должна была принимать участие в конкурсе в 2017 году в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года. Поводом стали выступления Самойловой в Крыму.