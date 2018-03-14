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14 марта 2018
21:44  14 марта 2018 0

Собчак довели до слез на дебатах у Соловьева. «Перебивают только меня». ВИДЕО

Кандидат в президенты не выдержала оскорблений в свой адресФОТО: скрин с видео
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Во время дебатов на телеканале «Россия-1» 14 марта кандидат в президенты Ксения Собчак обвинила присутствующих в том, что они перебивают ее, ведут себя неуважительно, расплакалась и ушла из студии. В конце дебатов во время 30-секундного выступления Собчак ее оппонент-лидер ЛДПР Владимир Жириновский — выкрикивал фразы, например: «Передачу ей носите в сумасшедший дом!»

В итоге Ксения заявила ведущему Владимиру Соловьеву: «Я считаю, что это несправедливо. Эти люди, которые являются спойлерами, перебивают только меня. Я буду жаловаться в ЦИК… Этот человек называет меня гулящей женщиной (здесь было нецензурное выражение — прим.ред.) и грязной ведьмой на вашей программе и вы позволяете это делать каждый раз. Я считаю, что это просто хамство», — возмутилась Собчак. На что Соловьев сказал, что не может никак повлиять на эту ситуацию. «Напринимали законов, я даже перебивать никого не могу», — заметил ведущий. Собчак заплакала и вышла из студии, а Соловьев попросил Центризбирком дать ему право перебивать кандидатов.

В конце февраля на дебатах у Соловьева Жириновский обматерил Собчак, в ответ она выплеснула в него стакан воды. После случившегося оба претендента на пост главы государства почувствовали себя оскорбленными и подали жалобы в прокуратуру.

Наталья Михалева
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