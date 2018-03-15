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15 марта 2018
14 марта 2018
03:09  15 марта 2018 0

Небензя: в деле Скрипаля все аргументы против России — «хайли лайкли»

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Лондон, созвавший Совбез, отказался предоставлять материальные доказательства «российского следа»Фото: White House/Wikipedia
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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У стран, обвиняющих Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, нет никаких прямых доказательств. Об этом заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, чтобы выдвигать подобные обвинения, нужны материальные доказательства.

«Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле, — цитирует RT заявление российского представителя. — Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчёт приниматься не будут. Пока ничего, кроме „хайли лайкли“ („очень вероятно“ — ред.), мы не видели». Постпред пояснил, что Россия готова к расследования произошедшего в Сослсбери, так как скрывать и бояться ей нечего.

Между тем, по заявлению Василия Небензи, коль скоро Лондон обвиняет Москву в нарушении конвенции о запрещении химического оружия, при расследовании необходимы образцы того вещества, которым якобы был отравлен Скрипаль, сообщает Nation News. Дипломат указал, в частности, что Британия указывает на следы отравляющего вещества «Новичок»: если английские специалисты смогли его идентифицировать, то у них есть его химическая формула, а значит — они сами могли его синтезировать.

Официальный представитель Соединенного королевства при ООН Джонатан Аллен, в ответ на российские аргументы, дал понять, что никаких образцов Лондон предоставлять не собирается. «Российский коллега говорил об образцах, но, опять-таки, это неправильное понимание Конвенции, — приводит слова британского постпреда телеканал 360. — В Конвенции нет положения, требующего от Великобритании поделиться образцами».

Напомним, экстренное заседание Совета безопасности ООН было созвано в Нью-Йорке по инициативе Великобритании. Как писало «URA.RU», Лондон при поддержке Вашингтона обвинил Москву в применении отравляющего вещества нервно-паралитического действия, в результате чего пострадал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ранее британский премьер Тереза Мэй также возложила вину за инцидент на Россию.

Евгений Александров
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