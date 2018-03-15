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Главные новости Курганской области
09:10  15 марта 2018 0

Энергетики информируют зауральцев об отключениях

Клипарт. разное. 5 апреля 2014г, провода, электроэнергия, лэп, электричество
О плановых отключениях электроэнергии можно будет узнать по электронной почтеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Компания СУЭНКО напоминает зауральцам, что уведомление о плановых отключениях электроэнергии потребители получают на личную электронную почту или по телефону.

Если потребители не получают оповещения о плановых ограничениях энергоснабжения, им необходимо передать актуальные контактные данные (телефонный номер либо адрес электронной почты) в ближайшее подразделение СУЭНКО (Центр обслуживания клиентов) либо в пункт приема платежей ЕРЦ «Прогресс», пояснили в компании. При этом энергетики отметили, что в случае, если договор энергоснабжения со сбытовой организацией заключила управляющая компания либо ТСЖ, то автоматическое уведомление направляется представителю управляющей организации, который должен довести информацию до жильцов.

Вскоре для зауральцев станет доступным новый способ уведомления — подписка на информационную рассылку о проведении плановых отключений ПАО «СУЭНКО», сообщили в компании. Энергетики пояснили, что информацию о плановых отключениях можно получить на сайте suenco.ru в разделе «Отключения», а задать вопрос, связанный с деятельностью СУЭНКО, на главной странице сайта энергокомпании в рубрике «Обратная связь».

Ольга Дудорова
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