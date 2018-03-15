Предприятия, на которых ведется производство с использованием опасных веществ, не планируют полностью останавливать на время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Причиной стала невозможность сделать это по технологическим и экономическим причинам.
В январе ФСБ рассылала промышленникам письма с требованием приостановить работу с период с 14 мая по 15 июля по соображениям безопасности. Однако на предприятиях жаловались, что все указанные нормы полностью им ясны. На практике промышленники планируют продолжить работу. Выходом из ситуации станет усиление мер безопасности и личная ответственность менеджеров, пишет «Коммерсант».
По данным издания, компании сейчас активно предоставляют разъяснения оперативным штабам, занимающимся безопасностью опасных производств. Менеджеры объясняют надзорным органами о невозможности остановки предприятий. Подобные разъяснения уже выслали «Газпром энергохолдинг» и «Росэнергоатом». Однако ряд металлургических компаний выразили готовность приостановить некоторые технологические операции, в частности на производствах Объединенной металлургической компании, а также на заводах группы НЛМК.
После того, как распоряжение силовиков было предано огласке, власти начали просчитывать последствия, уточняет издание. Отметим, в правительстве Свердловской области уточнили, что региональные предприятия обращаются в областной минпром по поводу уточнению порядка работы на время ЧМ-2018: «По имеющейся информации, на основной массе предприятий идет плановая работа по направлению материалов по обеспечению безопасности в Ростехнадзор». В свою очередь губернатор Евгений Куйвашев говорил, что правительство страны не имело в виду полную остановку предприятий. По его словам, он намерен «подготовить решение, которое позволит и обеспечить безопасность, и не допустить остановки».