В Тюмени нашли огромный бесхозный фонтан

Чиновники ищут владельца объекта (архивное фото)
В Калининском административном округе Тюмени чиновники нашли бесхозный фонтан. Теперь в местной управе пытаются выяснить, кому он принадлежит.
«Лицу, разместившему этот объект, необходимо обратиться в управу Калининского административного округа администрации города Тюмени по адресу ул. Луначарского 61, каб. 303, тел. 42-26-41», — сообщается на официальном сайте управы.
Площадь фонтана составляет 200 квадратных метров, он облицован природным камнем. Если владелец не найдется, то его обслуживание возьмет на себя муниципальный бюджет.