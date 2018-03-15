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15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Ямала
13:08  15 марта 2018 0

На Ямале многодетная мать «сварила» новорожденного на батарее

Форум ОНФ
Ребенок умер от ожоговФото: Антон Белицкий © URA.RU

На Ямале предстанет перед судом 39-летняя женщина из поселка Самбург (Пуровский район ЯНАО), которую обвиняют в смерти ее трехмесячного сына. Инцидент произошел 26 декабря 2017 года, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По данным силовиков, мать четверых несовершеннолетних детей, находившаяся несколько дней в запое, в какой-то момент оставила на диване без присмотра трехмесячного сына. «Ребенок упал с дивана на горячую трубу отопления с температурой 54,8 градуса, проходящую вдоль стены комнаты, получив при этом телесные повреждения и термические ожоги, лица, верхних и нижних конечностей», — отметили в ведомстве.

Через некоторое время, достав малыша из-за дивана и обнаружив на его теле ожоги, женщина не стала оказывать ему помощь или вызывать врачей, а просто запеленала младенца и уложила спать. «Утром женщина обнаружила ребенка мертвым, — рассказывают следователи. — Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти малыша стали термические ожоги, осложнившиеся ожоговым шоком».

В ходе расследования выяснилось, что женщина не раз оставляла своих детей одних. Мать будут судить за причинение смерти по неосторожности и неисполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением с ребенком. Также следователи устанавливают, следили ли должным образом сотрудники опеки за этой семьей.

Андрей Гусельников
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