Пианист Денис Мацуев проголосует на выборах президента в Перми

15:55 15 марта 2018 0

Денис Мацуев сможет лично проверить, как выборы организованы в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всемирно известный музыкант Денис Мацуев проголосует на выборах президента в Перми. Как стало известно, «URA.RU», пианист посетит один из избирательных участков в столице Прикамья.

Дело в том, что именно в Перми с 15 по 18 марта пройдет Международный фестиваль Дениса Мацуева. В мероприятия принимает участие и сам музыкант. Соответственно, в воскресенье, 18 марта, пианист будет находится в Прикамье.

В Избирательной комиссии Прикамья «URA.RU» подтвердили: на данный момент действительно планируется, что Денис Мацуев проголосует на одном из участков в Перми. На любой удобный участок может прийти каждый, кто воспользовался услугой «Мобильный избиратель». Денис Мацуев, к слову, является доверенным лицом Владимира Путина.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).