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15 марта 2018
18:44  15 марта 2018 0

Фадеев заявил о закрытии своего продюсерского центра. «Мы расторгли все контракты с артистами». ВИДЕО

Шоумен расторг все контрактыФОТО: Максим Фадеев, Instagram

Уроженец Кургана, знаменитый шоумен Максим Фадеев объявил о том, что его продюсерского центра больше нет. «Мы расторгли все контракты с артистами», — написал продюсер на своей странице в Instagram.

Фадеев пояснил, что потребность в продюсерах у современных артистов отпала. Однако, сотрудничество с ними будет продолжаться, только в другом формате, — раскрыл интригу шоумен. «Новый бэкграунд нашей работы — партнерский подход. Мы не только избавляемся от старого названия — Продюсерский Центр и в силу вступает новое название — МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛЕЙБЛ MALFA, но и полностью меняем бизнес-стратегии». Фадеев пояснил, что «наступило время личностей, когда артист сам создает тренды и работает над своим образом».

Подписчики сначала испугались того, что продюсер перестанет заниматься «раскруткой» музыкантов, а потом успокоились. «У меня аж сердце заколотилось от первых строк», «Фуххх, а то я уже испугалась не на шутку!», «Очень рада за вас. Удачи», «Вперед и с песней», — пишут фанаты. Подопечными Макса Фадеева в разные годы были: Линда, Полина Гагарина, Юлия Савичева, Иракли, Пьер Нарцисс, группа Serebro и другие. Накануне продюсер заявил, что поездка группы Serebro на «Евровидение» в 2007 году, где певицы заняли третье место, была «большой ошибкой».

Наталья Михалева
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