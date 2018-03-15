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15 марта 2018
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Главные новости Курганской области
18:27  15 марта 2018 0

В Кургане инвалид по сердцу остался без льготных лекарств. «Пойми и держись»

Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, аптека, лекарства, здоровье, пилюли, талетки
В поликлинике не пояснили, почему не выдают рецептыФото: Pixabay.com

Жители Зауралья продолжают жаловаться на отсутствие льготных лекарств в регионе. В курганскую Лигу защитников пациентов со своей проблемой обратился инвалид по сердцу и диабетик Андрей Карпов.

Как он рассказал «URA.RU», обычно в поликлинике ему выдают около восьми-девяти рецептов, однако в этот раз он не получил даже половины. «Выдали на инсулин и ацетилсалициловую кислоту вместо кардиомагнила, ни тест-полосок, ни игл — ничего. Почему так, не объяснили, сказали только: „Пойми, держись“», — посетовал собеседник. Он уточнил, что с подобной ситуацией столкнулся только в этом месяце.

Остальные лекарства Андрею Карпову, по его словам, придется приобрести самостоятельно и обойдется это в примерно в две тысячи рублей. При этом в такую сумму можно уложиться, если покупать не положенные импортные препараты, а их аналоги подешевле. Собеседник агентства добавил, что отказаться от соцпакета в пользу денежных выплат он не готов: «У меня много лекарств: два инсулина, лекарства от диабета, пять препаратов по сердцу — денег просто не хватит».

Руководитель отделения курганской поликлиники №4 в Заозерном микрорайоне (здесь получает рецепты Андрей Карпов) Елена Васильева отказалась отвечать на вопросы корреспондента «URA.RU» по телефону. Дозвониться до главного врача медучреждения Сергея Жукова на момент публикации материала не удалось. В департаменте здравоохранения сложившуюся ситуацию пока никак не комментируют.

В конце прошлого года на отсутствие жизненно важных лекарств жаловались родители детей, больных диабетом. Тогда в департаменте объяснили перебои с поставками препаратов несовершенством системы финансирования федеральной программы. После публикации детям выдали лекарство.

Вера Чернышева
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