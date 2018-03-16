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16 марта 2018
18:55  16 марта 2018 0

В Ноябрьске отправили за решетку женщину-педофила

Суд Кавешникова Курган, кавешникова светлана, наручники
В тюрьме любвеобильная продавщица проведет несколько летФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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В Ноябрьске продавец зоомагазина совращала школьников, устраивая оргии в подъезде. Педофила приговорили к 4 годам колонии.

32-летняя жительница Ноябрьска в ноябре 2017 года по интернету переписывалась с подростками, отправляла им интимные фотографии, затем предлагала встретиться. Женщина занималась сексом с двумя 15-летними подростками прямо на лестничной площадке в подъезде, сообщили в СКР РФ по ЯНАО.

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Жительнице Ямала за секс с подростками грозит 15 лет колонии

О скандальной связи случайно узнали родители юноши, увидев его переписку в соцсетях. Как позже выяснили следователи, у женщины, совращавшей подростков, имеются психические расстройства.

В конце февраля против нее возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Суд вынес педофилу приговор — четыре года лишения свободы. Изначально ей грозило от семи до 15 лет тюрьмы. Приговор смягчило то обстоятельство, что похотливая продавщица имеет на иждивении 12-летнего ребенка и пенсионерку-мать, уточняет «Ямал-регион».

Как ранее сообщало «URA.RU», регионы УрФО захлестнула волна скандалов, связанных с педофилией. В Пермском крае за изнасилование детей арестован директор спортклуба, на Ямале задержали воспитателя Тазовской школы-интерната. Еще громкий инцидент произошел в Челябинской области, где насилие над детьми в интернате для психически неполноценных детей было поставлено на широкую ногу: по предварительной информации, пострадало около 10 несовершеннолетних, в истории замешаны несколько работников интерната, директор которого поспешила уволиться.

Наталья Михалева
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