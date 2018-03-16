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16 марта 2018
20:17  16 марта 2018 0

Уральский рэпер АК-47 снял ролик к матчу «Трактора». ВИДЕО

Витя АК-47 поучаствовал в очередной вариации знаменитой рекламы онлайн-казиноФото: скриншот видео

Известный рэп-исполнитель Витя АК-47 опубликовал промо-ролик к полуфиналу Кубка Гагарина в Восточной конференции, где челябинский «Трактор» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». В ролике он призывает всех прийти на матч и поддержать свою команду.

Новый трек Вити АК-47 под названием «Привет, Уфа, с Челябой другая игра» является вариацией на тему известного рекламного ролика этого исполнителя, в котором речь шла об интернет-казино «Азино 777». Тогда видео собрало почти 8 млн просмотров на Youtube. В промо-ролике для ХК «Трактор» уральский рэпер в футболке с логотипом челябинского хоккейного клуба утверждает, что разбирается в этом виде спорта, и советует всем делать то же самое. «Болеем за своих, встречаемся в Челябе», — подытоживает Витя АК-47.

В конце прошлого года уроженец города Березовский Свердловской области Витя АК-47 снял вместе с Иваном Ургантом пародию на все ту же рекламу онлайн-казино. В клипе они рассказывают о том, как кормить перелетных птиц зимой.

Дарья Корчак
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