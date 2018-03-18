{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Ямала
06:00  18 марта 2018 0

На Ямале начались выборы президента России

Выборы-2015. Тюмень, выборы, голосование
Больше 350 тысяч человек имеют право голоса на выборах президентаФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В Ямало-Ненецком автономном округе стартовали выборы президента России. Как сообщили «URA.RU» в региональном избиркоме, первые 43 избирательных участка открылись в 06:00 по местному времени, еще 50 начали принимать первых голосующих в 07:00. Всего же в округе будут работать 229 участков.

По состоянию на 1 января 2018 года на Ямале зарегистрировано 355 935 избирателей. Отличительной особенностью этого региона является большая доля проголосовавших досрочно — этим правом воспользовались 20 204 человек. Еще порядка 22 382 жителей проголосуют по месту нахождения.

По словам председатель окружного избиркома Андрея Гиберта, на выборах будут работать больше 2,3 тысяч членов участковых и территориальных избирательных комиссий, не меньше 400 волонтеров и более тысячи наблюдателей. За порядком будут следить 1400 сотрудников полиции.

Ранее, по словам Гиберта, до него дошли сведения о намерении некоторых партий саботировать работу избирательных участков. Председатель призвал всех участников выборов к порядку, но предупредил подчиненных, что они должны быть готовы к провокациям.

В день голосования избирком ЯНАО каждые два часа будет информировать о промежуточных итогах голосования. Кроме этого, к этому процессу комиссия подключила политологов и экспертов по выборам, а сотрудники ВЦИОМ на выходе из участков проведут опрос проголосовавших, так называемый экзитпол.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров