На Ямале начались выборы президента России

В Ямало-Ненецком автономном округе стартовали выборы президента России. Как сообщили «URA.RU» в региональном избиркоме, первые 43 избирательных участка открылись в 06:00 по местному времени, еще 50 начали принимать первых голосующих в 07:00. Всего же в округе будут работать 229 участков.
По состоянию на 1 января 2018 года на Ямале зарегистрировано 355 935 избирателей. Отличительной особенностью этого региона является большая доля проголосовавших досрочно — этим правом воспользовались 20 204 человек. Еще порядка 22 382 жителей проголосуют по месту нахождения.
По словам председатель окружного избиркома Андрея Гиберта, на выборах будут работать больше 2,3 тысяч членов участковых и территориальных избирательных комиссий, не меньше 400 волонтеров и более тысячи наблюдателей. За порядком будут следить 1400 сотрудников полиции.
Ранее, по словам Гиберта, до него дошли сведения о намерении некоторых партий саботировать работу избирательных участков. Председатель призвал всех участников выборов к порядку, но предупредил подчиненных, что они должны быть готовы к провокациям.
В день голосования избирком ЯНАО каждые два часа будет информировать о промежуточных итогах голосования. Кроме этого, к этому процессу комиссия подключила политологов и экспертов по выборам, а сотрудники ВЦИОМ на выходе из участков проведут опрос проголосовавших, так называемый экзитпол.