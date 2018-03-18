«URA.RU» публикует первые результаты экзитполов в Кургане

В Кургане стали известны первые данные экзитполов (опросов избирателей) по итогам президентских выборов 2018 года. Самый масштабный опрос, в котором участвовали 7829 человек, провели представители Общественной палаты РФ по Курганской области.
По данным с 28 избирательных участков на 18:30 (есть в распоряжении «URA.RU»), абсолютным лидером стал действующий глава государства Владимир Путин — у него 78,1% голосов. На втором месте, согласно опросам, с большим отрывом кандидат от КПРФ Павел Грудинин —11,6% голосов. Замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 8%.
Телеведущая Ксения Собчак набрала 1,2% голосов. Менее 1% досталось кандидату от партии «Яблоко» Григорию Явлинскому (0,2%), Сергею Бабурину («Российский общенародный союз»), Борису Титову («Партия Роста») и Максиму Сурайкину («Коммунисты России») — по 0,3%. Всего опросы горожан при выходе с избирательных участков в Кургане проводили четыре организации.
Напомним, в выборах президента России принимают участие восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). В уральских регионах уже начался подсчет голосов. Явка на выборах 2018 года, по состоянию на 17:00 по Москве, составила 51,9%.