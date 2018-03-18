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18 марта 2018
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Главные новости Курганской области
23:00  18 марта 2018 0

«URA.RU» публикует первые результаты экзитполов в Кургане

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ. Екатеринбурга, указатель, 18марта, выборы президента россии, выборы2018, избирательный участок
Самый масштабный опрос в Кургане коснулся почти восьми тысяч избирателейФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Кургане стали известны первые данные экзитполов (опросов избирателей) по итогам президентских выборов 2018 года. Самый масштабный опрос, в котором участвовали 7829 человек, провели представители Общественной палаты РФ по Курганской области.

По данным с 28 избирательных участков на 18:30 (есть в распоряжении «URA.RU»), абсолютным лидером стал действующий глава государства Владимир Путин — у него 78,1% голосов. На втором месте, согласно опросам, с большим отрывом кандидат от КПРФ Павел Грудинин —11,6% голосов. Замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 8%.

Телеведущая Ксения Собчак набрала 1,2% голосов. Менее 1% досталось кандидату от партии «Яблоко» Григорию Явлинскому (0,2%), Сергею Бабурину («Российский общенародный союз»), Борису Титову («Партия Роста») и Максиму Сурайкину («Коммунисты России») — по 0,3%. Всего опросы горожан при выходе с избирательных участков в Кургане проводили четыре организации.

Напомним, в выборах президента России принимают участие восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). В уральских регионах уже начался подсчет голосов. Явка на выборах 2018 года, по состоянию на 17:00 по Москве, составила 51,9%.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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