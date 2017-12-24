«Это провал оппозиции. Массовые митинги исчерпали себя»

23:32 24 декабря 2017 0

Акция оппозиции, прошедшая 24 декабря, стала одной из самых малочисленных за последнее время. Полиция даже не стала ее разгонять Фото: Антон Белицкий © URA.RU

На «День свободных выборов», за проведение которого оппозиционеры сражались почти месяц, пришло, по их же собственным оценкам, всего 500 человек. МВД дает еще меньше — 300 участников.

Проведение акции именно в Лермонтовском сквере было принципиально для ее организатора, муниципального депутата Ильи Яшина. Ради этого он был готов провести несанкционированное мероприятие, отказавшись от услуг экс-депутата Дмитрия Гудкова, который предлагал перенести «День свободных выборов» на согласованный с властями проспект Сахарова.

Оппозиционеры ждали Навального в Лермонтовском сквере, однако туда он так и не пришел Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Идею Яшина поддержал и Алексей Навальный, обещая прийти в Лермонтовский сквер. Тем не менее, сам он туда так и не явился, утверждая, что находится на сборе подписей за собственное выдвижение и не успевает на мероприятие. Однако сбор подписей завершился за три часа до начала митинга, после чего оппозиционер поехал в офис ФБК, посылая будущим участникам акции лучи поддержки через Twitter, и ругаясь на то, что «дорога в ЦИК заблокирована полицией». Позже в пресс-службе ЦИКа корреспонденту «URA.RU» сообщили, что о блокировании здания 24 декабря слышат впервые.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в своем Twitter объяснила, что после сбора подписей ему пришлось срочно ехать в ФБК «чтобы распечатать необходимые документы, так как на морозе принтеры перестали работать».

Начальник штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац заявил в своем Twitter, что организаторы акции банально «слили протест». «Илья Яшин и Алексей Навальный заблуждались в том, что борьба за муниципальный праздник кого-то вообще привлечет, а также, похоже, заблуждались в том, что кто-то это будет разгонять и получатся красивые фоточки хипстеров в автозаках», — полагает Кац.

Полиция действительно не стала разгонять несанкционированное мероприятие, хотя накануне грозилась это сделать. Власти решили проявить хитрость, считает независимый политолог, член Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте РФ Дмитрий Орешкин.

«Зачем властям эта картинка с разгоном протестующих? Зачем разгонять 500 человек, которые не представляют никакой угрозы? В этой ситуации разумней всего было ничего не делать. Число собравшихся само за себя показывает, что протест выдохся», — рассказал Орешкин «URA.RU».

Политологи единодушны во мнении, что акция провалилась. «Невнятное мероприятие с невнятной повесткой — то ли праздник, то ли лекция — да ещё и сдобренное конфликтом между организаторами, такое не могло собрать много людей. Эту попытку можно смело называть провалом оппозиции», — рассказал «URA.RU» политолог Аббас Галямов.

Молодежь все меньше и меньше поддерживает Алексея Навального, считают эксперты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

От Навального стала отворачиваться молодежь, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «После того, как многие из участников прошлых митингов столкнулись с законом, идя на противоправную деятельность, они задумались, а ради чего все это? Стоило ли ради чужих политических амбиций рисковать своим будущим, своим карьерой, своей учебой. Они поняли, что в этом нет смысла», — говорит Мартынов.

Формат массовых митингов исчерпал себя, считает Орешкин. «Люди массово выходили еще в 2011—2012 годах. Тогда это было чем-то новым. А что теперь? Люди вышли один раз, вышли два. И ничего не меняется», — полагает Орешкин.

Сыграла свою роль и фигура самого Алексея Навального. Политолог уверен: многие заметили, что он демонстрирует пренебрежение своими сторонниками. «Всем давно понятно, что его не зарегистрируют. Возможность его выдвижения блокирована решением Конституционного суда. Даже если бы ЦИК руководила двоюродная бабушка Навального — она не смогла бы его зарегистрировать. Однако он сам, выступая перед своими сторонниками, делал вид, что это не так. Замечая это, многие начали отворачиваться от него», — говорит Орешкин.

Он полагает, что последние несколько месяцев «кампания Навального шла под горку», и то, что происходит сейчас — это закономерность. «Навальный выдохся», — резюмирует Орешкин.

Дмитрий Гудков, который ранее предлагал провести согласованный митинг на проспекте Сахарова, не стал критиковать коллег. «Я понимаю, что организаторы сейчас находятся не в самом лучшем настроении, поэтому воздержусь от комментариев. Если у нас и есть какие-то разногласия, то мы лучше будем высказывать их лично, а не через СМИ», — сообщил он «URA.RU».

Сам Алексей Навальный появился в ЦИК только глубоким вечером. Центризбирком должен проверить его документы и дать ответ в самое ближайшее время. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова уже говорила, что Навальный сможет баллотироваться в президенты не ранее 2028 года. Согласно закону о выборах, судимые по тяжким статья не могут избираться в президенты.