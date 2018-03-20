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20 марта 2018
17:01  20 марта 2018 0

Тимати снял для дочери Пушкинский музей. ФОТО, ВИДЕО

Звездная пара воссоединилась, чтобы отметить день рождения дочкиФото: страница Тимати в Instagram

Рэпер Тимати и его бывшая возлюбленная, тюменская модель Алена Шишкова устроили праздник для дочери Алисы в Пушкинском музее. Пара воссоединилась ради того, чтобы отметить четырехлетие девочки.

На своих страницах в Instagram Тимати и Шишкова выложили много фотографий и видео с шикарного праздника. Рэпер обещал постараться, чтобы в жизни дочки «было все то, чего не видел даже я сам в 34». При этом, отмечает Black Star, артист не собирается баловать дочь «без толку». Мама именинницы отметила, что «мы с папой очень тебя любим и благодарим судьбу за то, что ты у нас есть».

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Фото: страница Алены Шишковой в Instagram

Тимати назвал праздник «историческим квестом-перформансом в честь дня рождения Алисы Тимуровны» и поблагодарил руководство музея. Он добавил, что это «особенный опыт, который, уверен, запомнится детям надолго и, возможно, послужит стартом для новых детских программ в рамках работы учреждения».

В соцсетях восхитились устроенным торжеством: «Шикарные, любимые», «Вы большие молодцы». Многие жалеют, что пара разошлась: «Вы как истинные любящие родители смогли сохранить теплые отношения. И делаете ребенка счастливым!», «Вы дополняете друг друга! На вас приятно смотреть, когда вы вместе!», «Сколько же людей хочет, чтобы вы воссоединились — это даже удивительно… Народ не обманешь, как говорится».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Тимати подарил своей дочери большой красный сундук Louis Vuitton из коллекции Supreme. Он назвал его «хорошим ящиком для игрушек».

Ольга Кулакова
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