{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
17:58  20 марта 2018 0

Начался прием заявок на уральский Селигер. Форум ждет будущих полярников

Форум Утро-2017. Челябинская область, пансионат Карагайский бор, сорокина александра
Заявиться на участие можно до 25 маяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 20 марта открылась регистрация участников на форум «УТРО-2018». Самая масштабная уральская площадка для неформального образования развернется с 20 по 30 июня в Курганской области.

Участники мероприятия пройдут обучение по двенадцати программам, обсудят идеи и насущные проблемы молодежи с единомышленниками, а также поборются за гранты форума. Занятия проведут успешные управленцы, тренеры, деятели науки и искусства, предприниматели, лидеры общественного мнения и представители власти.

Как рассказали в пресс-службе правительства Курганской области, участники первой смены — с 20 по 25 июня — поработают над вопросами политической активности, патриотического воспитания, международного сотрудничества, экологии, культуры и медиа. Вторая смена — с 25 по 30 июня — соберет лидеров рабочей молодежи, представителей бизнеса, науки и образования, добровольчества, а также молодежь, интересующуюся вопросами развития арктической зоны России.

В форуме могут принять участие молодые люди от 18 до 35 лет. Для этого нужно зарегистрироваться или войти в личный кабинет системы «Молодежь России», найти мероприятие и заполнить заявку. На первую смену можно записаться до 21 мая, на вторую — до 25 мая. Из числа заявившихся в каждом регионе на конкурсной основе сформируют делегации.

Форум «УТРО» проходит на территории Уральского федерального округа с 2011 года. На образовательных и развлекательных площадках собираются вместе представители активной и талантливой молодежи со всего Урала, Югры и Ямала, а также других регионов России и стран СНГ. На территории Курганской области мероприятие состоится впервые.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров