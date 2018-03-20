17:58 20 марта 2018 0

Заявиться на участие можно до 25 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 20 марта открылась регистрация участников на форум «УТРО-2018». Самая масштабная уральская площадка для неформального образования развернется с 20 по 30 июня в Курганской области.

Участники мероприятия пройдут обучение по двенадцати программам, обсудят идеи и насущные проблемы молодежи с единомышленниками, а также поборются за гранты форума. Занятия проведут успешные управленцы, тренеры, деятели науки и искусства, предприниматели, лидеры общественного мнения и представители власти.

Как рассказали в пресс-службе правительства Курганской области, участники первой смены — с 20 по 25 июня — поработают над вопросами политической активности, патриотического воспитания, международного сотрудничества, экологии, культуры и медиа. Вторая смена — с 25 по 30 июня — соберет лидеров рабочей молодежи, представителей бизнеса, науки и образования, добровольчества, а также молодежь, интересующуюся вопросами развития арктической зоны России.

В форуме могут принять участие молодые люди от 18 до 35 лет. Для этого нужно зарегистрироваться или войти в личный кабинет системы «Молодежь России», найти мероприятие и заполнить заявку. На первую смену можно записаться до 21 мая, на вторую — до 25 мая. Из числа заявившихся в каждом регионе на конкурсной основе сформируют делегации.

Форум «УТРО» проходит на территории Уральского федерального округа с 2011 года. На образовательных и развлекательных площадках собираются вместе представители активной и талантливой молодежи со всего Урала, Югры и Ямала, а также других регионов России и стран СНГ. На территории Курганской области мероприятие состоится впервые.