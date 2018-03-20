Сингапурец Джошуа Вонг сделал предложение своей девушке Джесс на одном из горных перевалов Ямала. Температура воздуха в момент романтического объяснения опустилась до минус 28 градусов.
Вонг вместе со своей девушкой приняли участие в фотоэкспедиции на Северный Урал, которую организовал известный фотограф Дмитрий Архипов для съемки овцебыков. Вместе с энтузиастами из Сингапура, Швейцарии, Бельгии и Голландии пара прожила несколько дней вдали от цивилизации, сообщает «СеверПресс».
Сингапурец заранее приобрел кольцо и попросил всю команду не рассказывать о будущем сюрпризе Джесс, сообщил информагентству руководитель турфирмы «Дискавер Ямал» Андрей Савченко. На третий день экспедиции Вонг нашел подходящее место на одном из горных перевалов для предложения руки и сердца. Савченко добавил, что в этот момент «за бортом было 28 мороза, ветерок и 670 метров над уровнем моря».
Юная невеста описала впечатления на своей странице в соцсети: «Прикоснулись к жизни кочевников, жили в чуме, неделю пасли меж гор 800 оленей, нянчились со щенками хаски девяти дней отроду. Ледяная рыбалка, рубка дров, растопка льда для „изготовления“ воды, напиток из крови оленя…». Джесс добавила, что все события происходили «в жестком климате — от минус 15 до минус 30 градусов по Цельсию». По ее словам, «Россия теперь навсегда будет особенным местом для пары».