{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Ямала
17:56  20 марта 2018 0

Сингапурец сделал предложение своей девушке на Ямале. «Мороз, ветерок и 670 метров над уровнем моря». ФОТО

Джошуа Вонг подготовился к важному событию заранееФото: sever-press.ru

Сингапурец Джошуа Вонг сделал предложение своей девушке Джесс на одном из горных перевалов Ямала. Температура воздуха в момент романтического объяснения опустилась до минус 28 градусов.

Вонг вместе со своей девушкой приняли участие в фотоэкспедиции на Северный Урал, которую организовал известный фотограф Дмитрий Архипов для съемки овцебыков. Вместе с энтузиастами из Сингапура, Швейцарии, Бельгии и Голландии пара прожила несколько дней вдали от цивилизации, сообщает «СеверПресс».

Сингапурец заранее приобрел кольцо и попросил всю команду не рассказывать о будущем сюрпризе Джесс, сообщил информагентству руководитель турфирмы «Дискавер Ямал» Андрей Савченко. На третий день экспедиции Вонг нашел подходящее место на одном из горных перевалов для предложения руки и сердца. Савченко добавил, что в этот момент «за бортом было 28 мороза, ветерок и 670 метров над уровнем моря».

1/3
Фото: sever-press.ru

Юная невеста описала впечатления на своей странице в соцсети: «Прикоснулись к жизни кочевников, жили в чуме, неделю пасли меж гор 800 оленей, нянчились со щенками хаски девяти дней отроду. Ледяная рыбалка, рубка дров, растопка льда для „изготовления“ воды, напиток из крови оленя…». Джесс добавила, что все события происходили «в жестком климате — от минус 15 до минус 30 градусов по Цельсию». По ее словам, «Россия теперь навсегда будет особенным местом для пары».

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров