От депутата Госдумы Владимира Бурматова сбежала чиновник Минприроды РФ

20:55 20 марта 2018 0

Депутат Госдумы пошел в атаку на ведомство Сергея Донского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель директора департамента государственной политики Минприроды РФ Виктория Венчикова не вынесла натиска председателя комитета экологи Госдумы РФ Владимира Бурматова, засыпавшего ее неудобными вопросами. Федеральный чиновник предпочла тихо покинуть парламентские слушания, состоявшиеся 20 марта в Москве.Темой слушаний были проблемы качества атмосферного воздуха в городах России.

Из Челябинска, для которого вопрос особенно актуален, приехали и. о. министра экологии области Яна Куприкова и руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников. Бурматов (он вел слушания) дал слово Виктории Венчиковой и после того, как она кратко поведала о задачах своего департамента, стал задавать вопросы. Депутата, избранного от Челябинской области, интересовали многие темы, в том числе и связанные с регионом. В последнее время со стороны Бурматова критика в адрес Министерства природных ресурсов и экологии РФ, которым руководит Сергей Донской, звучит все чаще. Особенно она усилилась перед президентскими выборами, после которых ожидается «перезагрузка» кабинета министров РФ. Но на этот раз претензии были адресованы Венчиковой, которую отправили в Госдуму от министерства.

«Президент России в своем послании поставил задачу. С 1 января 2019 года 300 предприятий должны перейти на новые экологические технологии. Вы подготовили весь список таких предприятий? Вы выполните поручение президента?» — спрашивал Владимир Бурматов. Он также интересовался, конкретизировало ли Минприроды РФ требования к датчикам, которые предстоит ставить на свои трубы промышленным предприятиям. «Промышленники, уже поставившие современные датчики, сидят как на иголках. Не придется ли им потом тратиться на модернизацию?» — выяснял Бурматов. Виктория Венчикова отвечала расплывчато. Критика в адрес Минприроды РФ становилась все резче. Ведомство Сергея Донского упрекали в провале Года экологии (2018) и исполнения поручений президента России.

Министр природных ресурсов РФ все чаще становится объектом критики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наконец, председатель комитета по экологии задал главный для Южного Урала вопрос. «Когда будет внесен в Госдуму законопроект, о котором говорил министр природных ресурсов Сергей Донской, когда был в Челябинске? Все слышали его обещания!» — заявил Бурматов. Речь идет о законопроекте, передающем часть федеральных полномочий в сфере природнадзора в регионы с проблемной экологической повесткой. Челябинская область должна стать одним из пилотных регионов. По словам Бурматова, этот законопроект доработали и передали в Минприроды, где он до сих пор и остается.

«Вчера состоялось заседание рабочей группы, — подумав, ответила Виктория Венчикова. — В четверг его передадут в правительство». Чуть позже Бурматов пригласил выступить Яну Куприкову, и та обратилась к минприроды с просьбой не затягивать с внесением в Госдуму законопроекта. «Не могу отвечать за принятие, так как я законопроекта еще не видел, — усмехнулся Бурматов и вновь обратился к Венчиковой. — Так когда вы его внесете?». Замдиректора департамента сослалась на разногласия в этом вопросе со стороны «заинтересованных лиц» и повторила, что в четверг, 22 марта, документ передадут в правительство РФ. Далее стали выступать представители других ведомств и регионов.

«Очень профессиональный и предметный разговор. Конкретные вопросы. Настолько, что некоторые представители Минприроды РФ, например, вынуждены были покинуть мероприятие, не сумев ответить ни на один», — подвел итог слушаниям на своей странице в Instagram Бурматов. Как пояснил депутат «URA.RU», под «покинувшими представителями» он имел в виду Викторию Венчикову: «Она как-то незаметно покинула зал!».

Владимир Бурматов заявил «URA.RU», что после того, как на слушаниях не были даны ответы от Минприроды РФ, комитет по экологии оставляет за собой право выходить напрямую на председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Напомним, два уральских города, Челябинск и Нижний Тагил, названы в послании президента РФ Владимира Путина как самые проблемные города России в сфере экологии.