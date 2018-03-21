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21 марта 2018
20 марта 2018
07:33  21 марта 2018 0

В Прикамье возродят древние города ради фильма по роману уральского писателя

Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь
Решетников рассказал, что жители региона смогут принять участие в съемках фильмаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В окрестностях города Губаха Пермского края планируют воссоздать древние поселения в качестве декораций для съемок фильма «Сердце Пармы» по одноименной книге писателя Алексея Иванова. По окончанию работы над картиной декорации будут использовать как туристический объект.

«Мы договорились с коллегами, что после съемок этот объект будет использоваться как историко-туристический объект для пермяков и гостей края. Кроме того, мы договорились о привлечении пермяков в съемочный процесс», — цитирует ТАСС слова губернатора Прикамья Максима Решетникова. По его словам, для массовых сцен фильма будут привлекать не только профессиональных актеров, но также и жителей края.

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Продюсер кинокартины Игорь Толстунов рассказал, что планируется строительство нескольких пермских городов, упоминаемых в книге, так как до наших дней они не сохранились. «Мы совершили первую закупку леса — три тысячи кубометров, которые сейчас заготавливаются и будут вывозиться на место, чтобы мы весной-летом могли начать строить», — уточнил Толстунов. По его словам, объем работ большой, и съемочной группе нужно успеть до следующей зимы. В строительстве примут участие порядка 150 человек, не считая актеров массовых сцен и отдельных специалистов.

Режиссер кинокартины Антон Мегердичев, известный по фильму «Движение вверх» пояснил, что съемки продлятся минимум в течение 130 дней. «Это наилучший и желательный вариант. Плюс подготовка, она длится уже около года», — отметил он, добавив, что актеры на главные роли еще не утверждены, ведется кастинг. В 2003 году вышла книга Алексея Иванова «Сердце Пармы». Роман повествует о покорении Перми Москвой в ХV веке. Книга принесла автору большой успех и известность.

Иван Шестак
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