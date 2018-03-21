Демографы рассчитали, как изменится население России к 2050 году

08:08 21 марта 2018 0

Стране нужно больше детей Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Ученые дали три демографических прогноза для России. Худший из них предусматривает снижение численности населения к 2050 году до 125 млн человек, оптимистический — рост до 150 миллионов. Средний прогноз также предусматривает некоторый спад — до 142 млн человек с нынешних 147 миллионов.

Естественная убыль населения, которая в 2017 году составила 134 тыс. человек, сохранится. В худшем случае уже через 17 лет она «разгонится» до 1 млн человек в год, пишут «Известия». «Если не будет миграции, население России будет сокращаться. Без мигрантов нельзя, но мы не готовы к их приему. Если просто открыть двери, будет много неприятностей», — указывает Анатолий Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ. «Безопасная» миграция, когда после распада СССР в РФ возвращались те, кто когда-то уехал в союзные республики, и их потомки, обеспечила стране значительный прирост населения — но этот ресурс уже исчерпан.

Что касается увеличения рождаемости, то оптимальным демографы считают 210 рождений на 100 женщин. Однако к показателю 2,1 ребенка на семью близки сегодня только Франция, Англия и скандинавские страны. В России после всех мер, предпринятых государством для поощрения рождаемости, данный показатель вырос с 1,6 до 1,7.

Как уже сообщало «URA.RU», в декабре президент Владимир Путин предложил ряд мер, направленных на поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемости. Речь идет о снижении ставок по ипотеке, а также о продлении программы материнского капитала до 2021 года. В начале 2018 года правительство России одобрило отмену подоходного налога (НДФЛ) с ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка.