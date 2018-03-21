{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
08:08  21 марта 2018 0

Демографы рассчитали, как изменится население России к 2050 году

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, коляска, материнство, родители, мамы
Стране нужно больше детейФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Ученые дали три демографических прогноза для России. Худший из них предусматривает снижение численности населения к 2050 году до 125 млн человек, оптимистический — рост до 150 миллионов. Средний прогноз также предусматривает некоторый спад — до 142 млн человек с нынешних 147 миллионов.

Естественная убыль населения, которая в 2017 году составила 134 тыс. человек, сохранится. В худшем случае уже через 17 лет она «разгонится» до 1 млн человек в год, пишут «Известия». «Если не будет миграции, население России будет сокращаться. Без мигрантов нельзя, но мы не готовы к их приему. Если просто открыть двери, будет много неприятностей», — указывает Анатолий Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ. «Безопасная» миграция, когда после распада СССР в РФ возвращались те, кто когда-то уехал в союзные республики, и их потомки, обеспечила стране значительный прирост населения — но этот ресурс уже исчерпан.

Что касается увеличения рождаемости, то оптимальным демографы считают 210 рождений на 100 женщин. Однако к показателю 2,1 ребенка на семью близки сегодня только Франция, Англия и скандинавские страны. В России после всех мер, предпринятых государством для поощрения рождаемости, данный показатель вырос с 1,6 до 1,7.

Как уже сообщало «URA.RU», в декабре президент Владимир Путин предложил ряд мер, направленных на поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемости. Речь идет о снижении ставок по ипотеке, а также о продлении программы материнского капитала до 2021 года. В начале 2018 года правительство России одобрило отмену подоходного налога (НДФЛ) с ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров