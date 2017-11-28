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Российские элиты срочно заберут детей на родину 8. Джигарханян после развода останется жить у бывшей жены 20:17 28 ноября 2017 0 Что означает объявленная Путиным революция в социальной сфере Президент выступил с ошеломляющими инициативами по поддержке рождаемости. Какие есть риски Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» Глава государства фактически дал старт новой социальной программе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава государства Владимир Путин во вторник, 28 ноября, на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей заявил фактически о старте новой социальной программы. Все озвученные президентом инициативы призваны не только значительно облегчить жизнь российских семей и кардинально улучшить демографическую ситуацию. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, речь идет о настоящей революции в социальной сфере. В частности, Путин предложил с 2018 года ввести новые меры поддержки семей, в их числе — ежемесячная выплата при рождении первого ребенка. Пособие будет выплачиваться до достижения малышом 1,5 лет. Оно будет зависеть от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. В среднем пособие составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. Выплачиваться эта сумма будет до исполнения ребенку полутора лет. Уже известно, что нововведение вступит в силу с января. Общие расходы на программу составят 144,5 миллиарда рублей за три года. Глава государства объяснил, что демографическая ситуация снова обостряется в силу объективных причин, что, по словам президента, было предсказуемо. Государство значительно расширяет поддержку молодых семей в России Фото: Анна Майорова © URA.RU Кроме того, Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и ввести дополнительные возможности его пользования. «Вы знаете, что действие программы материнского капитала должно было завершиться в конце следующего года. Конечно, думаю, что ко многим из вас обращаются, ко мне постоянно обращаются люди с вопросом, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года», — сказал Путин. Он также напомнил, что с момента введения материнского капитала прошло уже 11 лет, и мера стала хорошим стимулом для рождения детей. Глава государства предложил ввести дополнительные возможности использования маткапитала: «Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются». В ходе заседания Путин также сообщил, что 60 российских регионов с низкой рождаемостью получат финансовую поддержку пособий. «Их смогут получить те регионы, в которых в среднем у одной женщины рождается двое или меньшее число детей, то есть региональный коэффициент рождаемости увеличится до двух», — пояснил президент. Он также призвал в кратчайшие сроки решить проблему с очередями в ясли. «Мы практически решили проблему с местами в детских садах, теперь нужно ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Сделать это нужно как можно быстрее», — сказал Путин, добавив, что на сегодняшний день поступили заявления от родителей более 326 тысяч детей. Другое революционное предложение Путина — запуск специальной программы ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок. Такие семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх 6% годовых. «Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых», — пояснил президент, напомнив, что сегодня, по данным Банка России, средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования составляет 10,05%. «В таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита», — сказал глава государства. По оценке Минстроя, в ближайшие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей. Для семей с детьми ипотека станет более доступной, пообещал президент Фото: Игорь Меркулов © URA.RU По мнению Владимира Путина, «нужна активная, последовательная работа по всем направлениям — и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости». «Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития», — резюмировал глава государства. Озвученные инициативы являются подтверждением того, что глава государства намерен последовательно решать проблему демографии, заявил «URA.RU» гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Надо признать, что демографическая ситуация в России по-прежнему оставляет желать лучшего, темпы рождаемости опять снижаются. Однако программа материнского капитала, запущенная более десяти лет назад, дала ощутимый результат. Она имеет все шансы „выстрелить“ и во второй раз. Уверен, что россияне позитивно отнесутся к инициативе и поддержат ее», — сказал Мухин. С ним солидарен и гендиректор аналитического центра Polit Generation Ярослав Игнатовский. По его мнению, президент в очередной раз демонстрирует понимание того, насколько важным является решение демографической проблемы для нашего будущего, фактически для сохранения суверенитета страны. Однако крайне важно, чтобы инициативы не были загублены или извращены чиновниками на местах, говорят эксперты. «Необходимо тщательно мониторить то, как регионы отработают эти поручения в части той же ликвидации очередей в детсады. Ведь средства на строительство детсадов мало где есть, а увеличивать нагрузку на действующие учреждения, где и так группы по 25-30 детей, чревато», — отметил Игнатовский. О «региональных рисках» в разговоре с «URA.RU» говорит и директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов: «Действительно, речь идет о реализации новой комплексной социальной политики. Но очень важно, чтобы благие намерения власти реализовывались, как подобает, и не деформировались в силу региональной специфики или в угоду интересам аппарата и чиновников». Новая социальная программа позволит не допустить отката страны в 90-е годы, когда из-за сложной экономической ситуации россияне откладывали рождение детей на потом, утверждает в беседе с «URA.RU» проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов: «Речь идет об очень своевременных мерах: сейчас очень важно поддержать молодые семьи, приложить все усилия к созданию комфортных условий для рождения детей. Я понимаю, что найдется немало критиков, которые скажут, что государство такие инициативы просто не потянет, что они не по карману. Однако критики должны помнить, что государство сейчас и так много на чем экономит, а вот на этом вопросе экономить точно нельзя». {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}