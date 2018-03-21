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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
10:12  21 марта 2018 0

Создатель «Новичка» исключил главную версию отравления Скрипаля

Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, больница, реанимация, врачи, скорая помощь
С четвертого марта впавшие в кому Скрипали остаются в реанимацииФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из разработчиков отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Новичок», опроверг одну из главных версий отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он исключил, что «Новичком» могли обработать вещи его дочери Юлии, когда та собиралась ехать к отцу из Москвы.

«Извините, это чушь. Ну что вы, там, если бы нанесли, ну никто бы там не остался в живых, кто немножко хотя бы понюхал или там что-то такое», — цитирует Мирзаянова «Коммерсант». Столь же скептически Мирзаянов отнесся к предположению, что компоненты «Новичка» могли поместить в вентиляцию BMW, на котором Юля Скрипаль приехала в Солсбери.

Странности вокруг дела Скрипаля, которое спровоцировало сильнейшее обострение отношений Великобритании и РФ, продолжают множиться. Ни одна из версий пока не может правдоподобно объяснить случившееся и тем более подтвердить обвинения англичан в адрес России и лично президента Владимира Путина. Это не помешало правительству Терезы Мэй выслать из страны 23 российских дипломатов, напоминает «Национальная служба новостей». Россия в ответ объявила персонами нон-грата такое же количество английских представителей, закрыв Британский совет и консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также, как сообщало «URA.RU», на фоне скандала с сенсационными разоблачениями выступил отец отравленного полонием-2010 в Лондоне беглого экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. По его словам, убийцей был связанный с олигархом Березовским и западной разведкой биохимик Алекс Гольдфарб. Подозрительную смерть Литвиненко британские власти также использовали для обвинений в адрес России — и также не только не представили доказательств, но и засекретили обстоятельства расследования.

Владимир Васин
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