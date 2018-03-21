Отец Александра Литвиненко раскрыл имя убийцы сына

09:29 21 марта 2018 0

Отравление Скрипаля возродило интерес к загадке смерти Александра Литвиненко Фото: depositphotos.com

Бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко убил Алекс Гольдфарб, доверенный человек олигарха Бориса Березовского. Об этом заявил отец убитого — Вальтер Литвиненко.

В 2000 году перебраться из Турции в Великобританию помог Александру Литвиненко именно Гольдфарб, сообщил Литвиненко-старший. При этом, по его словам, находившийся тогда в Лондоне чеченский террорист Ахмед Закаев называл Гольдфарба агентом ЦРУ, сообщает «Русская планета». В последние недели жизни Литвиненко именно Гольдфарб представлял его интересы, после смерти зачитал журналистам его предсмертное послание, затем вместе с вдовой бывшего подполковника госбезопасности организовал Фонд справедливости имени Литвиненко, напоминает «Ридус».

Литвиненко-старший считает, что его сына отравили несколько раз, в том числе уже когда тот лежал в больнице, пишут Nation news. Отсюда и разнобой с диагнозом: пищевое отравление, затем отравление таллием и итоговое заключение об использовании полония-210, приводит мнение Вальтера Литвиненко RT. Сенсационные заявления прозвучали в студии программы «Пусть говорят» на «Первого канале». Приглашенные эксперты не преминули напомнить, что, как и в случае с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обстоятельства «полониевого скандала» были засекречены по распоряжению британского правительства, замечают argumenti.ru.

Литвиненко сбежал в 2000 году в Великобританию и получил в октябре 2006 года британское подданство. После его смерти в ноябре 2006 года специалисты британского Агентства по охране здоровья заявили, что нашли в организме покойного «значительное» количество радиоактивного элемента полоний-210. Официального заключения о причинах смерти и результатах вскрытия власти так и не обнародовали, но обвинили в убийстве российского бизнесмена Андрея Лугового. На передаче Литвиненко-старший обнялся с последним, продемонстрировав, что не верит в вину предпринимателя.