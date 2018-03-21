В Кремле сообщили о «точечных» заменах губернаторов после выборов

10:55 21 марта 2018 0

Планов на массовые отставки региональных глав у Москвы нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кремле не планируют массовых досрочных отставок губернаторов после президентских выборов. В сентябре 2018 года власть в десятках регионах при необходимости можно будет сменить обычным путем, в результате «штатных» избирательных кампаний и досрочных выборов по итогам увольнений губернаторов в прошлом году.

Что касается отставок, то заявления о них могут подать «возрастные» руководители, а также губернаторы, которые «сами хотят уйти». Об этом пишет РБК со слов нескольких близких к администрации президента источников. Повторения событий осени 2017 года, когда должности пришлось оставить руководителям 11 регионов, не ожидается и потому, что необходимые «зачистки» были произведены до президентских выборов. Сами же результаты голосования 18 марта, как уже сообщало «URA.RU», выглядят вполне удовлетворительно.

Досрочные выборы в этих субъектах РФ пройдут в сентябре. Еще восемь регионов, у глав которых подошли к концу полномочия, состоятся также в Москве и Московской области, во Владимирской и Магаданской областях, в Хакасии, Ингушетии, Хабаровском крае и на Чукотке.