На Урале стартует процесс по делу олигарха Гайсина

В арбитражном суде Свердловской области 22 марта стартует процесс по привлечению к субсидиарной ответственности 59-летнего уральского олигарха Малика Гайсина.
Об этом заявили в пресс-службе арбитражного суда. «URA.RU» писало о том, что владелец более чем 170 предприятий в разных концах страны Малик Гайсин задолжал восемь миллионов рублей. При его оборотах эта сумма незначительна. Ранее он вышел из числа учредителей ООО «Алдан», но в декабре 2017 года вступил в силу новый закон, по которому можно привлекать не номинального владельца, а конечного бенефициара банкрота. В результате в арбитражный суд обратился конкурсный управляющий ООО «Алдан» с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Малика Гайсина. Кроме этого, ООО «Тэлко» из Санкт-Петербурга требует от Гайсина выплаты 69500 евро.