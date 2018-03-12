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12 марта 2018
11:56  12 марта 2018 2

Уральского олигарха заставят расплатиться с долгами. Имущество он уже переписал на жен

Сейчас Малик Гайсин ведет затворнический образ жизниФото: «URA.RU»

В арбитражном суде Свердловской области состоится процесс по привлечению уральского олигарха, 59-летнего Малика Гайсина, к субсидиарной ответственности, то есть своим личным имуществом. Гайсин должен кредиторам более восьми миллионов рублей.

«На сегодняшний день он владеет более чем 170 предприятиями в разных регионах страны, так что сумма долга для него невелика. Тем не менее, ранее не было возможности взыскать с него долг, так как он вышел из числа учредителей ООО „Алдан“. Но в декабре 2017 года появился новый закон, по которому можно привлекать не номинального владельца, а конечного бенефициара банкрота. Обнаружены документы, в которых Гайсин прямо пишет о том, что часть активов он переписал на своих гражданских жен, родственников и так далее», — рассказала «URA.RU» Анна Ловкина, бывшая конкурсная управляющая ООО «Алдан».

В арбитражный суд обратился конкурсный управляющий ООО «Алдан» с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности известного свердловского олигарха Гайсина Малика Фавзавиевича и подконтрольных ему лиц — Белозерцевой Марины Алексеевны, Замалеева Фирдауса Усмановича и Пилюгина Александра Николаевича — по долгам ООО «Алдан». Кроме этого, ООО «Тэлко» из Санкт-Петербурга требует от Гайсина выплаты 69500 евро. Есть небольшая претензия к олигарху и со стороны налоговой инспекции. По словам Анны Ловкиной, Гайсин ведет очень закрытый образ жизни, никто из его работников никогда его не видел, а общается он лишь с несколькими своими приближенными.

Александр Лукманов
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