Ямалец поборется за приз в 5 млн и контракт с Тимати или Максом Фадеевым

21:11 22 марта 2018 0

Изначально Риго занимался джазовым вокалом, затем стал пробовать себя в рэпе Фото: группа «Артем Риго „official group“», «ВКонтакте»

Рэп-исполнитель из Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа Артем Риго примет участие в шоу «Песни». В музыкальном конкурсе он поборется за главный приз проекта — 5 миллионов рублей и контракт с известным продюсерским лейблом MALFA (Фадеев) или Black Star (Тимати).

Риго поделился, что пошел на проект, чтобы продемонстрировать свой музыкальный талант именно в жанре рэп. «Я хотел бы поработать и с Тимати, и с Максимом Фадеевым. За каждым из них огромное количество успешных исполнителей, и оба работали с хип-хоп-исполнителями», — цитирует участника «Ноябрьск-24». Исполнитель не стал раскрывать название композиции, которую исполнит на шоу, однако его в любом случае поддержат родные. «Они рады, что я не сижу на месте и занимаюсь тем, что мне нравится», — пояснил Риго.

Программа с участием ямальца выйдет в эфир 24 марта. Рэпер Тимати и продюсер Макс Фадеев (уроженец Кургана) выступают в роли наставников на шоу. Премьера передачи состоялась 10 февраля. Ранее сразу несколько исполнителей из Екатеринбурга Свердловской области прошли отборочный этап «Песен» и попали на проект, писало «URA.RU».