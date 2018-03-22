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22 марта 2018
21:07  22 марта 2018 0

Правительство Комаровой заплатит РЖД за новые вокзалы в Югре. На очереди — строительство дороги до Ханты-Мансийска

Проект дизайна вокзала в СургутеФото: «СургутИнформТВ»

Правительство Югры финансово поможет РЖД реконструировать вокзалы в Сургуте и Пыть-Яхе. Предварительно, вклад округа в проекты составит около 100 миллионов рублей. Соответствующую корректировку транспортной госпрограммы согласовало правительство региона, передает корреспондент «URA.RU» со ссылкой на документы заседания.

Здание вокзала в Сургуте было построено в 1987 году. С тех пор поток пассажиров сильно вырос, и нынешний объект не справляется с нагрузкой. В результате реконструкции здание комплекса будет увеличено, появятся новый зал ожидания на 400 мест с зоной повышенной комфортности и медпункт. Новое здание будет украшено орнаментами, посвященными быту коренных народов Севера.

Работы по реконструкции сургутского вокзала начнутся в текущем году, пыть-яхского — в 2019-м. Общая стоимость модернизации обоих объектов составит около 3 миллиардов рублей.

Переговоры между РЖД и правительством Югры шли на протяжении нескольких лет. Окончательное решение было закреплено в марте на встрече губернатора Натальи Комаровой и начальника Свердловской железной дороги Андрея Миронова в Сургуте. Помимо этого, стороны обсуждают и другой финансово емкий проект — строительство новой ветки от Екатеринбурга до Ханты-Мансийска. Продолжение Свердловской железной дороги до административного центра Югры обойдется не менее чем в 40 млрд рублей.

Эльдар Булатов
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