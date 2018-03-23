{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
22 марта 2018
01:31  23 марта 2018 0

В театре сатиры рассказали о самочувствии Федора Добронравова

В настоящее время российский актер чувствует себя хорошоФОТО: скрин/YouTube

Состояние советского и российского актера Федора Добронравова, которого недавно госпитализировали, оценивается как стабильно хорошее. С таким заявлением выступила заведующая труппой Московского театра сатиры, в которой состоит артист, Бронислава Чунихина.

«Он сейчас находится на полном обследовании. Сейчас чувствует себя хорошо, всё приходит в норму», — приводит слова Чунихиной телеканал 360.

Напомним, народного артиста России Федора Добронравова увезли в больницу 18 марта, во время гастролей в Светлогорске. Представитель актера Ирина Сойкина предпочла умолчать о причине госпитализации. В Москве также был отменен спектакль под названием «Где мы?» с участием Добронравова. Позже художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал, что здоровье российского актера вне опасности — у Добронравова случился «маленький приступ сосудистого свойства».

Федор Добронравов известен широкой публике своими ролями в фильмах «День выборов», «Тариф новогодний», «День радио», «О чем говорят мужчины», «Мамы», «Девушка с косой», а также в комедийном сериале «Сваты».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров