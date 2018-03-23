В театре сатиры рассказали о самочувствии Федора Добронравова

01:31 23 марта 2018 0

В настоящее время российский актер чувствует себя хорошо ФОТО: скрин/YouTube

Состояние советского и российского актера Федора Добронравова, которого недавно госпитализировали, оценивается как стабильно хорошее. С таким заявлением выступила заведующая труппой Московского театра сатиры, в которой состоит артист, Бронислава Чунихина.

«Он сейчас находится на полном обследовании. Сейчас чувствует себя хорошо, всё приходит в норму», — приводит слова Чунихиной телеканал 360.

Напомним, народного артиста России Федора Добронравова увезли в больницу 18 марта, во время гастролей в Светлогорске. Представитель актера Ирина Сойкина предпочла умолчать о причине госпитализации. В Москве также был отменен спектакль под названием «Где мы?» с участием Добронравова. Позже художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал, что здоровье российского актера вне опасности — у Добронравова случился «маленький приступ сосудистого свойства».

Федор Добронравов известен широкой публике своими ролями в фильмах «День выборов», «Тариф новогодний», «День радио», «О чем говорят мужчины», «Мамы», «Девушка с косой», а также в комедийном сериале «Сваты».