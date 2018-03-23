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23 марта 2018
10:49  23 марта 2018 0

Беглый уральский олигарх в страхе уезжает из Лондона. «Мне сказали — ты следующая жертва»

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К уральскому бизнесмену приходили британские спецслужбыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Бывший депутат палаты представителей свердловского Заксобрания Сергей Капчук, скрывающийся в Великобритании от российского правосудия, планирует уехать из Лондона. Он опасается преследований после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также насильственной смерти бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова. Капчук скрылся за границей после обвинений в мошенничестве.

«…Отравление Скрипаля… я следующая жертва… покинул страну… готовится провокация», — сообщил Капчук в сообщении журналистке «Комсомольской правды», после чего издание связалось с бизнесменом. По его словам, сначала к нему обращались британские журналисты, а затем пришли сотрудники английской спецслужбы. Капчук утверждает, что от него потребовали записать видеообращение к президенту Владимиру Путину и населению РФ, что он против России. Бизнесмен отказался это делать. «Мне сказали: русские атаковали нас газом, а ты — следующая жертва», — заявил Капчук в интервью «Комсомолке».

По словам Капчука, со стороны британских спецслужб идет какая-то «игра». «Быть пешкой и разменной монетой у меня нет ни малейшего желания. Я обрубил все концы, но пресса продолжала обо мне писать, даже когда я уехал. Тогда я решил все-таки выйти на связь, чтобы опровергнуть ту ложь, которую распространяют британские СМИ», — отметил бизнесмен. Капчук рассказал, что его счета в лондонском банке заблокировали, представителей не принимают, вынуждают лично приехать и разобраться. Однако не чувствует безопасности в Лондоне: «Мне жизнь дороже любых денег». Капчук уже связался с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

В связи с опасениями беглый олигарх намерен сменить место жительства и перебраться подальше от Лондона. Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена предпринимателей, которые хотят вернуться в РФ, но скрываются в Великобритании от российского правосудия. В список названных вошло имя уральского бизнесмена Сергея Капчука. В начале 2000-х его объявили в мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. После того, как он покинул Россию, его объявили розыск. Какое-то время олигарх жил в Объединенных Арабских Эмиратах, затем перебрался в Великобританию.

Иван Шестак
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