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23 марта 2018
Главные новости Москвы
13:28  23 марта 2018 0

Стал известен диагноз звезды сериала «Сваты»

Актер жаловался на онемение рукФото: Федор Добронравов, Instagram

Звезде сериала «Сваты» Федору Добронравову сделали операцию. Выяснилось, что артист был ранее госпитализирован с инсультом.

Ведущему актеру Московского театра сатиры стало плохо еще 18 марта. Добронравов жаловался на онемение конечностей и ухудшение речи. Его госпитализировали в московскую больницу. Там ему и была сделана срочная операция на сердце, пишет «Утро.ру». Ближайшие спектакли с его участием были отменены.

Добронравов до сих пор находится в больнице, но состояние его уже стабильное, поясняли ранее коллеги актера. Художественный руководитель театра сатиры Александр Ширвиндт заявил, что 31 марта актер планирует выйти из больницы, а 1 апреля — уже появиться на сцене.

Наталья Михалева
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