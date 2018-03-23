Стал известен диагноз звезды сериала «Сваты»

Актер жаловался на онемение рук
Звезде сериала «Сваты» Федору Добронравову сделали операцию. Выяснилось, что артист был ранее госпитализирован с инсультом.
Ведущему актеру Московского театра сатиры стало плохо еще 18 марта. Добронравов жаловался на онемение конечностей и ухудшение речи. Его госпитализировали в московскую больницу. Там ему и была сделана срочная операция на сердце, пишет «Утро.ру». Ближайшие спектакли с его участием были отменены.
Добронравов до сих пор находится в больнице, но состояние его уже стабильное, поясняли ранее коллеги актера. Художественный руководитель театра сатиры Александр Ширвиндт заявил, что 31 марта актер планирует выйти из больницы, а 1 апреля — уже появиться на сцене.