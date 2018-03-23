В Сети опубликовали видеоролик, в котором демонстрируются возможности нового российского оружия «Кинжал», «Сармат», «Авангард», «Посейдон», «Буревестник», а также боевого лазерного комплекса «Пересвет». На видео раскрывается, что имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда сказал, что «нас никто не слушал — послушайте сейчас».
В ролике RT говорится, что разработка Россией вооружения, не имеющего аналогов в мире, — вынужденная мера. Это необходимо для обеспечения безопасности страны и восстановления в мире ядерного паритета, который нарушили США, а также западные страны и НАТО, развернув системы ПРО у российских границ. Авторы ролика говорят о том, что нужно прекратить все время «грозить кулаком» и опять вернуться к мирным переговорам, так как государства понимают, что в случае атаки при равных силах «ударом возмездия» будут уничтожены все.
Ранее глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен заявлял, что у США нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия. По его мнению, единственной защитой от гиперзвукового вооружения РФ является «угроза ядерного возмездия».
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что Путин рассказал не обо всех новейших вооружениях России. Он добавил, что демонстрация новейших систем вооружений не преследовала цель «побряцать оружием» или начать очередную гонку вооружений. Борисов назвал это предупреждением миру, что «всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы», писало «URA.RU».