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24 марта 2018
23 марта 2018
22 марта 2018
14:32  24 марта 2018 0

Тело младенца в Челябинске выкинули в мусорный бак. ФОТО

Госпиталь УВД Курган Урицкого 1 21.11.2013г, детская площадка, мусорные контейнеры, помойка, мусорка
Тело бросили в ящик из-под овощейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске во дворе дома на шоссе Металлургов, 80 «а» нашли тело младенца. Новорожденного бросили в мусорный бак.

«Подтверждаем данный факт. На месте сейчас находится оперативно-следственная группа», — рассказал «URA.RU» дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области. В следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области агентству пояснили, что новорожденную девочку нашли местные жители.

«Проверку по этому факту проводим. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование, в том числе для того, чтобы установить причину смерти младенца: родился ли он живым или был мертворожденным. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказал агентству пресс-секретарь регионального СУ СК Владимир Шишков.

Как отмечает очевидица происшествия, около 13:20 к мусорному баку «приехали «ритуальные услуги» и забрали ящик от овощей, в котором было тело малыша.

Семен Гринберг
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