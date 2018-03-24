В Челябинске во дворе дома на шоссе Металлургов, 80 «а» нашли тело младенца. Новорожденного бросили в мусорный бак.
«Подтверждаем данный факт. На месте сейчас находится оперативно-следственная группа», — рассказал «URA.RU» дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области. В следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области агентству пояснили, что новорожденную девочку нашли местные жители.
«Проверку по этому факту проводим. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование, в том числе для того, чтобы установить причину смерти младенца: родился ли он живым или был мертворожденным. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказал агентству пресс-секретарь регионального СУ СК Владимир Шишков.
Как отмечает очевидица происшествия, около 13:20 к мусорному баку «приехали «ритуальные услуги» и забрали ящик от овощей, в котором было тело малыша.