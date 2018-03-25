Российский биатлонист Максим Цветков выиграл масс-старт среди мужчин в рамках финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Спортсмен одержал победу в гонке с общим стартом на 15 км.
В воскресенье, 25 марта, в заключительном этапе соревнований Цветков финишировал первым за 37 минут 37 секунд. Второе место занял норвежский биатлонист Эрленн Бьентегор, третье — тоже спортсмен из Норвегии Йоханнсон Бе. Уральский биатлонист Антон Шипулин пришел 16-м. Обладатель «Большого хрустального глобуса» нынешнего сезона Мартин Фуркад финишировал 19-м, сообщает RT.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Тюмени из-за Дмитрия Губерниева пришлось временно закрыть бар «Авиатор». Заведение не могло вместить всех желающих провести время со спортивным комментатором.