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25 марта 2018
18:32  25 марта 2018 0

Российский биатлонист выиграл финальную гонку в Тюмени. ФОТО

Этап кубка мира по биатлону. Тюмень, цветков максим
В Кубке мира по биатлону победил российский спортсменФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Российский биатлонист Максим Цветков выиграл масс-старт среди мужчин в рамках финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Спортсмен одержал победу в гонке с общим стартом на 15 км.

В воскресенье, 25 марта, в заключительном этапе соревнований Цветков финишировал первым за 37 минут 37 секунд. Второе место занял норвежский биатлонист Эрленн Бьентегор, третье — тоже спортсмен из Норвегии Йоханнсон Бе. Уральский биатлонист Антон Шипулин пришел 16-м. Обладатель «Большого хрустального глобуса» нынешнего сезона Мартин Фуркад финишировал 19-м, сообщает RT.

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Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Тюмени из-за Дмитрия Губерниева пришлось временно закрыть бар «Авиатор». Заведение не могло вместить всех желающих провести время со спортивным комментатором.

Виктор Жуков
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