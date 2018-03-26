Курганцы пожаловались на воспитателя, оставившего плачущую девочку в сугробе

В Кургане воспитатель детского сада №142 во время прогулки толкнула в снег воспитанницу, потому что та не хотела возвращаться в группу, после чего оставила ее на детской площадке и отвела остальных детей в здание. Информация об этом появилась в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте».
Авторы поста, родители других детей из группы, просят уволить воспитателя и лишить ее возможности работать с детьми вообще. По их словам, плачущего ребенка заметили мимо проходящие люди, перелезли через забор и завели в группу. У девочки, которая недавно перенесла пневмонию, после инцидента поднялась температура и началась ангина.
В комментариях в записи многие пользователи разделили мнение авторов, однако некоторые высказались о том, что в случившемся виноваты сами родители. «Воспитывать детей нужно так, чтобы слушались старших, а не истерики на улице закатывали, и все будет хорошо», — считают комментаторы. В детсаду комментировать ситуацию отказались. В пресс-службе управления образования Курганской области получить комментарий также не удалось.
Ранее «URA.RU» сообщало о подобной ситуации, когда воспитатели детсада во Владимирской области забыли малыша на улице. Мальчик, которого не завели в здание вместе с группой, 20 минут стучался в дверь и в окно садика.