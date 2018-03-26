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26 марта 2018
20:23  26 марта 2018 0

Проигравший суд гендиректор «Уральских пельменей» припомнил Нетиевскому, как его с позором изгнали из команды

Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, соколов дмитрий, нетиевский сергей, брекоткин
Артисты все еще надеются отбиться от своего бывшего руководителяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Возглавляющий ООО «Уральские пельмени» Евгений Орлов пообещал продолжить борьбу за права команды, несмотря на проигрыш в суде Сергею Нетиевскому. Орлов обещает обжаловать вынесенное решение.

«Решение суда апелляционной инстанции явилось для нас достаточно большой неожиданностью. Ранее команда выиграла по этому же спору первую инстанцию в Арбитражном суде города Москвы, который указал на необоснованность претензий наших оппонентов и законность совершенной сделки», — заявляет Орлов в сообщении, рассылаемом «Уральскими пельменями» по СМИ. Как он отмечает, при рассмотрении апелляции состоялось пять заседаний, что «не совсем обычно» и вызывает, по его мнению, вопросы.

Евгений Орлов напомнил историю конфликта между Нетиевским и остальной частью команды. По его словам, выяснилось, что бывший руководитель шоу прятал всю прибыль от продаваемых программ на счетах подконтрольных ему компаний, а друзьям выплачивал лишь актерские гонорары. Когда это вскрылось, его «позорно изгнали» из команды. В настоящее время «Уральские пельмени» создали другое юрлицо для работы и обсуждают с СТС новый трехлетний контракт.

На прошлой неделе Сергей Нетиевский выиграл суд против «Уральских пельменей». Ему удалось доказать, что Евгений Орлов незаконно вернул команде авторские права на 73 записи старых концертов, которые впоследствии были переданы СТС за 250 миллионов рублей. Именно это решение Орлов обещает оспорить через кассационную инстанцию.

Сам спор между «Уральскими пельменями» и бывшим руководителем команды Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. При этом Нетиевский заявлял, что сам принял решение покинуть команду.

Игорь Чукреев
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