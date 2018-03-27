В Законодательное собрание Свердловской области поступило официальное представление прокуратуры с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата Армена Карапетяна.
Как сообщил «URA.RU» источник в региональном парламенте, документ будет рассмотрен 28 марта на заседании парламентской комиссии по этике, а 3 апреля — на заседании Заксобрания. Если депутаты откажутся удовлетворять требование, то прокуратура будет вправе обратиться в суд с иском о незаконном бездействии представительного органа власти.
По неофициальным данным, коллеги предложили Карапетяну добровольно отказаться от мандата до заседания мандатной комиссии, чтобы сохранить лицо.
Как ранее сообщало «URA.RU», надзорный орган обвиняет Карапетяна в том, что в декларации о доходах и имуществе за 2016 год он не указал своих детей и принадлежащие им активы. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области не предоставили «URA.RU» дополнительной информации. Сам Армен Карапетян сообщил, что не знает о поступлении в парламент прокурорского представления.
Армен Карапетян и ранее становился героем многочисленных скандалов. В частности, сотрудник прокуратуры Свердловской области Екатерина Шурыгина написала рапорт, в котором обвинила депутата в оскорблении. На заседании рабочей группы по рассмотрению деклараций свердловских депутатов о доходах и имуществе Карапетян спросил сотрудницу надзорной структуры, есть ли у нее дети. Она ответила, что нет. На это парламентарий отреагировал очередным вопросом: «Надо?».
В конце 2016 года наряд ГИБДД оштрафовал его за езду в пьяном виде. Весной 2017 года депутаты Заксобрания направили материалы этого правонарушения на имя руководителя «Справедливой России» Сергея Миронова. Братьям Армена Карапетяна — Рафику и Геворку — предъявлялись обвинения в похищении и избиении человека. Самого депутата подозревали в организации избиения молодого человека, с которым сбежала в Москву его дочь.