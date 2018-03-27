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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:08  27 марта 2018 0

Прокуратура потребовала лишить мандата свердловского депутата, пойманного пьяным за рулем

Согласительная комиссия в правительстве Свердловской области. Екатеринбург, карапетян армен, вегнер вячеслав
Армену Карапетяну предлагают добровольно отказаться от мандатаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Законодательное собрание Свердловской области поступило официальное представление прокуратуры с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата Армена Карапетяна.

Как сообщил «URA.RU» источник в региональном парламенте, документ будет рассмотрен 28 марта на заседании парламентской комиссии по этике, а 3 апреля — на заседании Заксобрания. Если депутаты откажутся удовлетворять требование, то прокуратура будет вправе обратиться в суд с иском о незаконном бездействии представительного органа власти.

По неофициальным данным, коллеги предложили Карапетяну добровольно отказаться от мандата до заседания мандатной комиссии, чтобы сохранить лицо.

Как ранее сообщало «URA.RU», надзорный орган обвиняет Карапетяна в том, что в декларации о доходах и имуществе за 2016 год он не указал своих детей и принадлежащие им активы. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области не предоставили «URA.RU» дополнительной информации. Сам Армен Карапетян сообщил, что не знает о поступлении в парламент прокурорского представления.

Армен Карапетян и ранее становился героем многочисленных скандалов. В частности, сотрудник прокуратуры Свердловской области Екатерина Шурыгина написала рапорт, в котором обвинила депутата в оскорблении. На заседании рабочей группы по рассмотрению деклараций свердловских депутатов о доходах и имуществе Карапетян спросил сотрудницу надзорной структуры, есть ли у нее дети. Она ответила, что нет. На это парламентарий отреагировал очередным вопросом: «Надо?».

В конце 2016 года наряд ГИБДД оштрафовал его за езду в пьяном виде. Весной 2017 года депутаты Заксобрания направили материалы этого правонарушения на имя руководителя «Справедливой России» Сергея Миронова. Братьям Армена Карапетяна — Рафику и Геворку — предъявлялись обвинения в похищении и избиении человека. Самого депутата подозревали в организации избиения молодого человека, с которым сбежала в Москву его дочь.

Константин Джултаев
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