13:59 27 марта 2018 30

Аман Тулеев позволил себе смелое высказывание Фото: kemoblast.ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил российскую оппозицию в организации стихийного митинга, который прошел в столице региона. По мнению Тулеева, в стране существуют провокаторы, готовые «бузотерить» вне зависимости от повода.

«Как обычно, на горе людском вся эта оппозиционная сила в момент приехала сюда. Идут по домам, по предприятиям, которые рядом расположены. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство», — заявил Тулеев в ходе совещания с президентом РФ, посвященного пожару в ТЦ «Зимняя вишня».



Отметим, что в совещании, помимо главы государства и губернатора Кузбасса, приняли участие глава МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них 41 — дети. Отметим, что поведение губернатора Кузбасса в разгар трагедии в Кемерово вызывало у общественности массу вопросов. Глава региона не присутствовал в оперативном штабе, дав первый комментарий лишь на утро после пожара. Политологи, опрошенные «URA.RU», считают, что своей позицией губернатор-старожил фактически совершил политическое самоубийство. По информации источников в администрации губернатора, решение об отставке Тулеева уже принято.