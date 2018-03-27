{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
Главные новости Москвы
13:59  27 марта 2018 30

Тулеев назвал участников митинга в Кемерово оппозицией и «бузотерами». ВИДЕО

Тулеев Аман, тулеев аман
Аман Тулеев позволил себе смелое высказываниеФото: kemoblast.ru
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил российскую оппозицию в организации стихийного митинга, который прошел в столице региона. По мнению Тулеева, в стране существуют провокаторы, готовые «бузотерить» вне зависимости от повода.

«Как обычно, на горе людском вся эта оппозиционная сила в момент приехала сюда. Идут по домам, по предприятиям, которые рядом расположены. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство», — заявил Тулеев в ходе совещания с президентом РФ, посвященного пожару в ТЦ «Зимняя вишня».

Отметим, что в совещании, помимо главы государства и губернатора Кузбасса, приняли участие глава МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них 41 — дети. Отметим, что поведение губернатора Кузбасса в разгар трагедии в Кемерово вызывало у общественности массу вопросов. Глава региона не присутствовал в оперативном штабе, дав первый комментарий лишь на утро после пожара. Политологи, опрошенные «URA.RU», считают, что своей позицией губернатор-старожил фактически совершил политическое самоубийство. По информации источников в администрации губернатора, решение об отставке Тулеева уже принято.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров