Источники сообщили о скорой отставке Тулеева

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев будет отправлен в отставку в ближайшее время. Об этом сообщает FlashSiberia со ссылкой на источники в администрации региона.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Кемерово, где 25 марта в результате страшной трагедии скончались, по последним данным, 64 человека. Глава государства провел совещание по ликвидации последствий пожара. В совещании также принял участие Тулеев.
По данным одного источника, Путин не стал традиционно проводить личную встречу с главой региона. Другой источник утверждает, что после совещания с российским лидером Тулеев «был сам не свой» и сразу после совещания отправился домой. Третий источник в региональной администрации сообщает, что после совещания у Путина главу Кузбасса информировали, что решение об отставке принято и о нем будет официально сообщено уже в ближайшее время. «Исполняющим обязанности главы Кемеровской области станет недавно назначенный заместитель губернатора Сергей Цивилев», — сказал источник.
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Путин не торопится моментально «назначать» виновных — для выяснения истинной причины трагедии, по его словам, работают следователи. «Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается», — заверил глава государства.
Как ранее сообщало «URA.RU», Аман Тулеев не посетил место происшествия в торговом центре «Зимняя вишня» своевременно, что стало для него политическим самоубийством. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: глава региона и его ближайшее окружение полностью оторвались от реальности и дискредитировали себя. Глава региона прибыл к ТЦ только на следующий день после трагедии. Его заместитель Валерий Цой, по данным местных СМИ и телеграм-каналов, отдыхал в это время за городом и также объявился в областном центре лишь 26 марта.