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27 марта 2018
16:04  27 марта 2018 0

Урал скорбит по жертвам пожара в Кемерове. ФОТО

Митинг памяти по погибшим в ТЦ
Ужасная трагедия мало кого оставила безучастнымФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Жители Екатеринбурга и Тюмени почтили память погибших в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Уральцы целый день несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в своих городах.

В Екатеринбурге шокированные произошедшим горожане приходят к фонтану «Каменный цветок» на площади Труда и к памятнику Татищеву и де Геннину. В память о жертвах уральцы ставят свечки, купленные в часовне поблизости. Многие не могут сдержать слез.

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Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени люди собираются на Цветном бульваре, на площадке байкеров, около монумента Матери возле перинатального центра и храма Всех Святых. У памятника маме лежат игрушки: заяц, крокодил, машинки и много цветов. Писатель Владимир Николаев вышел на улицу с огромным плакатом с надписью «Кемерово».

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Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Я вышел, чтобы призвать наше руководство объявить национальный траур (уже после митинга в Тюмени президент Владимир Путин подписал соответствующий документ — прим.ред.). У нас вся Россия по одному лекалу сделана. Завтра такая же трагедия может случиться и у нас. И я хочу, чтобы чиновники вспомнили про свою человечность и почтили память погибших не по указке сверху, а потому, что чувствуют ту же боль, что и тысячи россиян», — объяснил свою позицию тюменец.

В Челябинске шествие начинается в эти минуты. Горожане собираются у кинотеатра «Знамя», затем пройдут к памятнику первой учительнице и запустят в воздух белые шары. С вечера понедельника челябинцы также несут свечи и цветы в знак солидарности с кемеровчанами к памятнику Орленку.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Особенно беда в Кемерово задела пермяков, в марте 2009 года переживших такую же трагедию, когда при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Организация «Студенческие отряды» Пермского края призывает всех неравнодушных прийти 27 марта в сквер Уральских Добровольцев на улице Куйбышева. Начало акции в 21:00.

Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. В охваченном пламенем торговом центре сгорели 64 человека, в том числе, по предварительной информации, 41 ребенок. 28 марта в России объявлен днем национального траура.

Данил Бардин
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