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27 марта 2018
17:44  27 марта 2018 0

Иностранным биатлонистам не понравилась тюменская еда

Заключительный этап кубка мира по биатлону. Тюмень, биатлон, стрельба, соревнование, спорт
Спортсмены жалуются, что еда на соревнованиях была не очень полезнойФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Участники финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени остались недовольны тем, как было организовано питание на турнире. Особенно много претензий к еде возникло у иностранных спортсменов.

«Еда была очень непривычная, очень все жирно. Нет свежих продуктов, может, в России их сложно достать зимой, не знаю… Салаты, например, сразу заправляли майонезом. Я-то всеяден, но иностранцы часто подходили, высказывали свои пожелания. Мы их передавали, и их старались учитывать, но пока это все дойдет до нужных лиц…», — цитирует сайт «Чемпионат» российского биатлониста Антона Бабикова.

При этом Бабиков отметил, что все остальное на соревнованиях «организовано прекрасно», но вот вопросам питания в России традиционно уделяется недостаточно внимания.

Финальный этап Кубка мира проходил в Тюмени с 22 по 25 марта. Участие в соревнованиях приняли несколько десятков спортсменов со всего земного шара.

Виктор Жуков
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