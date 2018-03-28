00:10 28 марта 2018 0

Лесин поселился в отеле Dupont Circle в Вашингтоне 4 ноября 2015 года за день до смерти Фото: Кэролайн Лена Беккер, Wikimedia Commons

Секретный доклад бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила может стать причиной пересмотра официальной версии о смерти бывшего министра печати РФ Михаила Лесина. По версии экс-сотрудника MI-6, Лесин погиб вовсе не в результате несчастного случая.

Как пишет BuzzFeed, из доклада Стила следует, что на Лесина было совершено заказное нападение. При этом цели убить скорее всего не стояло, его должны были лишь сильно избить, однако исполнители «перестарались». Несмотря на то, что в ФБР официально не подтверждают, но и не опровергают существование документа, версия о том, что Лесин был убит, находит все больше сторонников. Особенно на фоне скандального расследования отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в лондонском Солсбери.

Сейчас британские и американские спецслужбы говорят как минимум о 14 загадочных смертях, «связанных с Россией». «Возможно, они были убиты российскими группами безопасности или мафии — двумя силами, которые иногда работают в тандеме», — сообщает издание. Будет ли возобновлено расследование смерти российского экс-министра и инициатора создания канала «Russia Today», пока говорить рано.

При этом, как отмечают авторы, именно Кристофер Стил является автором не менее скандального доклада о том, что нынешний президент США Дональд Трамп пришел к власти благодаря всесторонней поддержке Кремля.

Напомним, Михаил Лесин был найден мертвым в номере отеля в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Изначально полагали, что он умер от сердечного приступа, но позже медики нашли на теле следы травм, что и послужило основанием для расследования, окончательные выводы которого были оглашены в январе этого года. Как писало «URA.RU», Лесин скончался от травмы головы, полученной в результате несчастного случая.