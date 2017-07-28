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28 июля 2017
Главные новости Москвы
22:29  28 июля 2017 4

Агенты ФБР утверждают, что экс-министра Лесина забили до смерти

Источники издания уверены, что Лесин умер не своей смертьюФото: Сергей Авдуевский/ ТАСС

Экс-министр печати и глава холдинга «Газпром-Медиа» Михаил Лесин был избит до смерти накануне встречи с чиновниками Минюста США, об этом сообщает «Эхо Москвы», ссылаясь на издание «Баззфид». Журналисты, приводя слова двух агентов ФБР, а также представителя разведки, уточняют, что политик и общественный деятель, скорее всего, был избит бейсбольной битой.

При вскрытии у Лесина обнаружили сломанные ребра. При этом ФБР и департамент юстиции США от комментариев по этому вопросу воздерживаются. Уточняется, что источники, сообщившие журналистам о причинах смерти Лесина, не были вовлечены в расследование, однако узнали о том, что он был избит, от своих коллег.

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«Я могу сказать точно, что в бюро нет ни единого человека, считающего, что этот парень напивался, несколько раз упал и умер», — сказал собеседник BuzzFeed.

Тело Лесина нашли в номере отеля Dupont Circle Hotel в центре Вашингтона 5 ноября 2015 года. Газета The Washington Post приводила данные, согласно которым причиной его смерти стала тупая травма головы, кроме того он получил травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

Позже появилось заключение прокуратуры США, где говорилось, что смерть бывшего министра печати и главы холдинга «Газпром-Медиа» Михаила Лесина наступила в результате несчастного случая. При этом уже после сообщений о гибели экс-министра неоднократно поступали сведения о том, что тот на самом деле может быть жив и о том, что человек с паспортом Лесина покинул США через 40 дней после смерти экс-министра. Однако вдова Лесина назвала эту информацию инсинуациями.

Татьяна Трушина
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