Агенты ФБР утверждают, что экс-министра Лесина забили до смерти

Экс-министр печати и глава холдинга «Газпром-Медиа» Михаил Лесин был избит до смерти накануне встречи с чиновниками Минюста США, об этом сообщает «Эхо Москвы», ссылаясь на издание «Баззфид». Журналисты, приводя слова двух агентов ФБР, а также представителя разведки, уточняют, что политик и общественный деятель, скорее всего, был избит бейсбольной битой.
При вскрытии у Лесина обнаружили сломанные ребра. При этом ФБР и департамент юстиции США от комментариев по этому вопросу воздерживаются. Уточняется, что источники, сообщившие журналистам о причинах смерти Лесина, не были вовлечены в расследование, однако узнали о том, что он был избит, от своих коллег.
«Я могу сказать точно, что в бюро нет ни единого человека, считающего, что этот парень напивался, несколько раз упал и умер», — сказал собеседник BuzzFeed.
Тело Лесина нашли в номере отеля Dupont Circle Hotel в центре Вашингтона 5 ноября 2015 года. Газета The Washington Post приводила данные, согласно которым причиной его смерти стала тупая травма головы, кроме того он получил травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.
Позже появилось заключение прокуратуры США, где говорилось, что смерть бывшего министра печати и главы холдинга «Газпром-Медиа» Михаила Лесина наступила в результате несчастного случая. При этом уже после сообщений о гибели экс-министра неоднократно поступали сведения о том, что тот на самом деле может быть жив и о том, что человек с паспортом Лесина покинул США через 40 дней после смерти экс-министра. Однако вдова Лесина назвала эту информацию инсинуациями.