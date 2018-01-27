ФБР раскрыло причину загадочной смерти Лесина

09:34 27 января 2018 5

В гибели бывшего министра печати РФ виноват алкоголь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший министр печати России Михаил Лесин действительно погиб от тупой травмы головы, но получил ее в результате несчастного случая. Об этом заявили в ФБР. В отчете Федерального бюро расследований говорится, что не было найдено никаких доказательств того, что Лесина убили. Виной послужила изрядная доза алкоголя, которая помешала экс-министру устоять на ногах, сообщает Русская служба BBC.

Один из самых влиятельных людей в сфере СМИ был найден мертвым в номере отеля в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Изначально полагали, что он умер от сердечного приступа, но позже медики нашли на теле следы травм. Проведенная экспертиза не смогла доподлинно установить причину смерти, что стало поводом для слухов. Американский портал BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР тогда сообщил, что Лесин был избит до смерти.

Михаил Лесин был соучредителем крупнейшего российского рекламного холдинга «Видео Интернешнл». С 1999 по 2004 годы возглавлял министерство по делам печати, затем пять лет занимал пост советника президента. С 2013 по 2015 годы работал генеральным директором «Газпром-медиа холдинга» (НТВ, ТНТ, «Эхо Москвы»).