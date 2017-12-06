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06 декабря 2017
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Главные новости Москвы
08:54  06 декабря 2017 0

Полиция США рассказала, что делал Лесин накануне своей загадочной смерти

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, алкоголь
В докладе говорится, что Лесин злоупотреблял спиртнымФото: Александр Мамаев © URA.RU

Отчет полиции США о последних днях жизни году экс-министра печати России, медиаменеджера Михаила Лесина удалось получить газете The Washington Post (WP). В докладе говорится, что перед смертью россиянин пил много алкоголя.

В отчете, полученном WP, говорится, что Лесин злоупотреблял спиртным с заселения в отель Four Seasons 2 ноября 2015 года, пишет газета «Ведомости». Якобы сотрудники служб безопасности много раз предупреждали Лесина о ненадлежащем поведении, затем Секретная служба США выставила пост охраны у номера политика. «После того как ему перестали давать спиртное, он дважды сам заходил в бар и брал бутылки», — приводит WP содержание документа.

3 ноября охранники Four Seasons заметили синяк под левым глазом Лесина. 4 ноября экс-министр вселился в Dupont Circle, там обратили внимание на эту травму и на сильное алкогольное опьянение Лесина. К двум часам дня 4 ноября политик уже «едва стоял на ногах». Вечером охранник обнаружил Лесина спящим лицом вниз на полу номера, на следующий день, 5 ноября, в аналогичном положении его обнаружили мертвым.

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WP при этом отмечает, что результаты вскрытия в докладе не раскрыты. Поэтому остается неясно, как расследование пришло к выводу, что Лесин погиб от черепно-мозговой травмы после случайного падения в номере отеля. Между тем, главный редактор RT Маргарита Симоньян, в своем личном telegram-канале написала, что из доклада ясно, что Лесин в самом деле умер и его никто не убивал, сообщает агентство Nation News.

Михаил Лесин с 2004 по 2009 работал советником президента России и был уволен тогда еще президентом Дмитрием Медведевым с жесткой формулировкой «за несоблюдение этики госслужащего». Он также является инициатором создания канала RT.

Экс-министр умер в 2015 году. Его тело нашли в отеле Dupont Circle в Вашингтоне. Согласно итогам расследования американских правоохранителей, причиной смерти стал несчастный случай. Хотя есть конспирологи, которые верят, что Лесина на самом деле убили.

Виктор Дорофеев
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