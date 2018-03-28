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10:37  28 марта 2018 0

Губернатор Кобылкин работает в Москве. В повестке — стратегические проекты Ямала

Губернатор Кобылкин чаще работает в Москве, чем в регионе. Но это на пользу ЯмалуФото: Владимир Жабриков

Сегодня, 28 марта, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин работает в правительстве РФ. Губернатор примет участие в работе итоговой коллегии министерства транспорта. На расширенном заседании, которое проведет министр Максим Соколов, ждут заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича, бывшего министра транспорта, а ныне помощника президента РФ Игоря Левитина, генерального директора-предправления ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

После коллегии Дмитрий Кобылкин вместе со своими замами, курирующими крупные инфраструктурные проекты округа, Алексеем Ситниковым и Дмитрием Артюховым, обсудят с министром транспорта Максимом Соколовым реализацию ключевых ямальских проектов: Северный широтный ход (СШХ), реновацию речного, воздушного транспорта и реконструкцию аэропортов.

Реализация, до этого затянувшихся на десятилетия инфраструктурных проектов на Ямале, а также развитие речного и воздушного транспорта даст толчок развития округа в целом. Пока в одном из самых богатых регионов России из столицы округа по земле добраться в другие города региона можно только зимой.

Работа команды губернатора Ямала по реализации глобальных проектов высоко ценится в правительстве России. Так, глава Минтранса Максим Соколов обращается к Дмитрию Кобылкину, как к «хорошему другу и товарищу», обсуждая концессионные проекты по реализации ямальских проектов. А министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров «восхищается» командой ямальского губернатора. Глава Минпромторга заявил это на своей встрече с делегацией ЯНАО, на которой обсуждался вопрос реновации речного и воздушного транспорта.

Напомним, инфраструктурные проекты на Ямале имеют федеральное значение и курируются на самом высоком уровне. Успешно работает выход с ямальских морских портов Сабетта и Новый порт в Северный морской путь (СМП), что обеспечивает доставку ямальских углеводородов по кратчайшему пути в Европу и Азию. Окончательное решение по реализации СШХ, принятое в феврале премьер-министром Дмитрием Медведевым, обеспечит доступ по железной дороге к этим морским портам уральским производителям.

Сергей Мороз
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