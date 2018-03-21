Куратор мегапроекта Кобылкина: «На дороги Ямала придет „Платон“»

21:16 21 марта 2018 0

Ямал — один из немногих регионов России, куда еще не зашла система «Платон» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Месяц назад ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства получил нового руководителя, Максима Першикова. Ранее он курировал дороги и все, что с ними связано в этом же департаменте. Освоившись на новой должности, он дал «URA.RU» первое большое интервью и рассказал, когда на Ямале появятся новые мосты и дороги, а со старых исчезнут ямы, и какая польза ямальским пассажирам от экспериментов по запуску экранопланов на ямальских реках.

— Максим Владимирович, как осваиваетесь на новой должности?

— Стал работать больше. Мне интересно. Несколько другое понимание появилось того, что нужно и как делать, за счет того, что охват увеличился. Теперь нужно самому принимать решения.

— Расскажите о строительстве дороге «Салехард — Надым». Ее же должны были сдать еще в 2015 году, но кризис, недостаток финансирования. Сколько еще осталось ее строить?

— Я испытываю уверенность, что к 2022 году мы эту дорогу должны построить в переходном покрытии. Есть определенный оптимизм закончить ее к 2020 году,

Максим Першиков рассказал, что департамент ждет решения по финансированию по программе «Сотрудничество». От этого будут зависеть сроки строительства надымской дороги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

но тут все зависит от финансирования. Мы ведем сейчас переговоры с Тюменской областью, утверждаем объемы программы «Сотрудничество». Сегодня мы формируем механизмы финансирования, которые позволят сократить сроки выполнения работ.

Самое основное — это участок от 1120 до 1191 километра. Там сейчас 31 километр сделана только вырубка. Плюс есть проблемы с законодательством и проектировкой. Изначально же мы не предполагали, что у нас будет долгострой. Проект разрабатывался исходя из понятного финансирования и сроков строительства.

— Поясните, в чем именно проблема?

— Проблема в том, что часть дороги в песчаной отсыпке и по проекту мы не можем открывать проезд официально по этой отсыпке. Более того, это жизни людей, мы не можем ими рисковать.

— А какие есть варианты решения проблемы?

— Сейчас мы пытаемся откорректировать проекты или обеспечить ввод в эксплуатацию участков, которые позволят сократить размер зимника «Салехард-Надым». Если контрольные органы примут наше решение, то мы сможем пускать машины по отсыпке.

В идеале мы введем пусковые комплексы и просто откроем участки дороги в переходном типе покрытия. И зимника у нас останется всего порядка 70-80 километров.

Часть надымской дороги хотят уже сейчас сдать в гравийном и песчаном покрытии, чтобы сократить зимник Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

— Надымская дорога — всего лишь часть крупной действующей трассы «Салехад — Сургут». В прошлом году озвучивались планы по передачи ее на федеральный уровень. Планы в силе?

— Процесс передачи проговорен с Федерацией, с министром транспорта. Они готовы принять дорогу в собственность дорогу целиком — и участок, который проходит по территории ЯНАО, и участок, расположенный в ХМАО. Сейчас мы переводим участки дороги, находящиеся в муниципальной собственности, в окружную. Вся сеть должна перейти в округ уже в этом году. Тогда мы сможем передавать ее федералам.

В феврале мы встретились с руководством «Уралавтодора» и договорились, что начнем передавать первый участок от границы ЯНАО до Губкинского. Готовим документы. Для нас это первый опыт. Ямал никогда не передавал дороги федерации. По планам, должны к лету следующего года передать участок от южной границы Ямала до Нового Уренгоя.

— Федералы выдвигают какие-то требования к качеству дорог перед передачей? Нам не придется их сначала все отремонтировать, а потом отдать?

Главную трассу Ямала начнут передавать федералам уже в следующем году Фото: Александр Елизаров © URA.RU

— Они видят, что наши дороги не идеальны, но они готовы принять их в таком состоянии. Главное, чтобы все было в порядке с документами на землю и на имущество.

— Когда-то дорога «Лабытнанги — Харп» была федеральной и была в плачевном состоянии. Если не ошибаюсь, в 2012 году мы ее приняли на региональный уровень, чтобы привести в порядок, и с тех пор восстанавливаем. Есть опасения, что от передачи федералам и трасса «Салехард —Сургут» станет хуже.

— С 2014 года федералы живут в условиях стопроцентного финансирования. Достаточно серьезные деньги у них идут на реконструкцию и стройку новых участков. Они не испытывают практически недостатков финансирования.

— То есть мы ожидаем, что дорога станет лучше?

— Да. По крайней мере и министр транспорта говорил, что достигли уровня нормативного состояния около 85% дорог. 15% — это протяженность дорог на межремонтный срок.

Федерация нам говорит, что они готовы прийти, и они готовы вложиться в ремонт наших дорог, и задействовать наших подрядчиков. Этот вопрос принципиально обговаривался, что никого выживания ямальских компаний федералами быть не должно. Единственное — наши подрядчики должны быть готовы взять планку, потому что она у федералов достаточно высока.

Идея создания короткой дороги между Надымом и Муравленко пока не привлекает инвесторов

— Еще один интересный проект — это частная дорога «Надым — Муравленко», которая «срежет» путь, и исключить из этого маршрута огромный крюк через Новый Уренгой. Кто-то из инвесторов проектом заинтересовался? Есть подвижки?

— Идея понятна. Мы выполнили сбор исходных данных по транспортному потоку с потенциальными инвесторами строительства этой дороги. И данные по пока не позволяют сказать на 100%, что проект «полетит». Там достаточно серьезные вложения требуются и инвесторы хотят гарантий, понимания, что транспортный поток в Надыме и ближайших населенных пунктах достаточно велик. Не все захотят платить деньги за короткий проезд и поедут по длинной дороге, потому что она бесплатная.

Но опять же, когда мы говорим об этом проекте, мы подразумеваем и дорогу «Надым — Салехард». Если эта дорога появится, плюс реализация проекта «Северный широтный ход» с мостом через Обь. По сути сюда включится вся сеть аж до Бованенково. И когда все это запустится, мы сможем померить, сколько туда доезжает машин.

И не будем забывать о том, что федералы придут на наши дороги со своими требованиями, в том числе и с «Платоном».

Это значит, что большегрузы не смогут больше разбивать наши дороги, возлагая на государство расходы по ремонту. Легковые же машины ездят бесплатно. У большегрузов, как и у жителей, появится выбор, как ехать — заплатив, но по короткой дороге, или долго, но с «Платоном».

— Коль уже затронули проект «Северный широтный ход» и, в частности, мост через Обь около Салехарда. Есть подвижки в реализации проекта?

На Ямале уверенны в том, что правительство РФ утвердит концессию про «Северному широтному ходу» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Концессионное соглашение в Минтрансе уже рассматривается. Дмитрий Анатольевич Медведев уже дал старт процедуре рассмотрения. Мы очень надеемся, что оно будет заключено, и уверенность определенная в этом вопросе есть.

— Но какие-то сроки решения по концессии и начала строительства уже намечены?

— Сейчас можно сказать, что на Оби идут изыскания. Как вы знаете, этот мост — часть проекта. Сейчас смотрят, рассчитывают, проверяют. Губернатор уже озвучивал, что строительство планируется начать в следующем году. А до начала стройки еще большой фронт работ предстоит провести, в том числе и по переводу земель.

— Решился ли вопрос с концессией по мосту через реку Пур. Ситуация с понтонной переправой там с каждым годом обостряется.

— По этому мосту у нас буквально на днях было совещание. Мы должны подготовиться к заключению концессионного соглашения. Оно накладывает на округ определенные обязательства. Одно из них — передача земель, которая затруднена, поскольку там сейчас есть действующая дорога и переправа. Сейчас утверждаем планы-графики. Процесс передачи земли не быстрый. Как только мы решим эти вопросы, соглашение будет подписано, и мост будет строиться.

— На недавнем экономическом форуме в Сочи было объявлено, что Ямал станет пилотным регионом по эксплуатации экранопланов. Расскажите подробнее об этом проекте.

Якутский экраноплан «Буревестник-24» один из тех, что планируют использовать на Ямале

— По экранопланам мы сейчас налаживаем контакты с производителями. Хотим услышать отзывы и понять, как можно использовать этот экраноплан. В идеале хотим поприсудствовать на презентации, пощупать, понять, что это такое.

— Экраноплан — это же по сути самолет, хоть и летает только над водной поверхностью на небольшой высоте. Для чего может понадобиться такая техника на Ямале? Это подспорье для межрегиональных перевозок по Оби?

— Не только. Если взять например направление «Салехард — Яр-Сале». Это порядка 200 километров по реке. Если экраноплан движется порядка 250 км в час, то это маршрут можно преодолеть в течение часа. Но есть масса проблем и оговорок в использовании экранопланов с учетом нашего маломерного флота. У нас на реках летом много кораблей, катеров, мотолодок. Зимой треколы, вездеходы, снегоходы, которых большое количество. Река не везде широка. А на скорости 250 км/ч среагировать на что-то практически невозможно.

Это же как самолет. Нужна диспетчерская службы, навигация, какое-то оповещение. Ну и пока экранопланы не сертифицированы для пассажирских перевозок.

— Там же на форуме в Сочи проводились переговоры по лизингу новых речных судов. Нас ждет обновление речного флота?

«Северречфлот» совместно с правительствами ЯНАО и ХМАО рассматривает покупку новых судов по лизингу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

— Губернатор округа озвучивал это в своем послании. Вопрос пока находится в стадии проработки. Хотелось бы, чтобы этот лизинг не лег нагрузкой на бюджет. Лизинг должен окупаться за счет работы судов на линиях. Соответственно нужно подогнать параметры этих судов, чтобы они соответствовали потребностям. Сейчас активно обсуждаем, как правильно это сделать.

— Речной транспорт для Ямала остается самым доступным. А для многих населенных пунктов и вовсе единственным имеющимся. В навигацию этого года планируются ли какие-то нововведения, новые маршруты?

— Прорабатываем вопрос запуска автомобильной баржи по рейсу «Салехард — Яр-Сале» с заходом в попутные поселки. В ближайшее время будет принято решение. Рейс планируем сделать субсидируемым, чтобы был доступен для автомобилистов из поселков.

— Важный вопрос — субсидирование, в особенности это касается воздушных перевозок. Не планируется ли в этом году сокращать или увеличивать количество субсидируемых направлений?

— По региональным субсидиям мы остаемся в рамках запланированного на этот год. Существенных изменений в маршрутах не будет. По федеральному субсидированию в этом году запускаются новые авиамаршруты из Салехарда и Нового Уренгоя в Санкт-Петербург. Авиакомпании их уже анонсировали.

Качество зимников в этом сезоне не вызвало массовых нареканий общественности Фото: Александр Елизаров © URA.RU

— Давайте о зимниках. Сезон уже заканчивается. В этом году к качеству зимних трасс особых нареканий населения не было, но серьезные ЧП случались. Какие выводы сделаны из этого сезона, нужно ли что-то в работе менять?

— По большому счету, проблема была в информировании населения и некоторых моментах в работе подрядных организаций. Сейчас действует оперативное оповещение раз в сутки, если все хорошо, и столько раз в сутки, сколько нужно, если все плохо. Оповещаем в режиме онлайн. Активно продвигаем нашу интерактивную карту зимников, онлайн-источники информирования, куда можно зайти и в любой момент посмотреть состояние зимника перед выездом.

— Если вспомнить новогоднее ЧП, когда десятки машин застряли на трассе. В тот момент зимник был закрыт. Проблема была не в информировании, а в самовольном выезде на неработающую трассу.

— Мы постарались перекрыть все возможности выезда транспорта на зимники в обход КПП, по крайней мере для обычного, невездеходного транспорта.

— Насколько я знаю, вы уже начали подготовку к летнему периоду и ремонту дорог. Что ждет нас в этом сезоне и сколько все это будет стоить?

— На ремонт дорог мы в этом году потратим чуть больше полу миллиарда рублей. Планируем отремонтировать около 40 километров дорог во всех муниципалитетах. Например, на Пуровск — Коротчаева запланирован капремонт. Там обеспечим нормальный проезд.

— А ремонт дороги на Аксарку пока не планируется? Она уже несколько лет стоит в непотребном виде из-за просадок.

— По Аксарковской дороге пока не будет работы. Будем проектировать. Раньше я вам уже рассказывал, что там идет серьезная деформация. Будем поддерживать ее в проезжем состоянии, устранять ямы и просадки серьезные, но делать там капремонт пока что нецелесообразно.