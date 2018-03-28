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28 марта 2018
12:20  28 марта 2018 1

Пранкеры Вован и Лексус разработают закон о фейках после трагедии в Кемерове

Пранкеры Вован и Лексус в Екатеринбурге, ura.ru, ура ру, кузнецов владимир, столяров алексей, вован и лексус
Пранкеры готовы обсудить законопроект с экспертамиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Мастера телефонных розыгрышей Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) предложили принять закон о фейках в интернете. Поводом стал «вброс» украинского пранкера о «300 жертвах» пожара в Кемерове. Об этом Лексус сообщил «URA.RU».

По словам Столярова, России необходим закон, наказывающий за ложь в интернете. «Лично мое скромное мнение — распространение заведомо ложной информации, повлекшее за собой административное правонарушение, должно нести за собой арест. Если, например, проводится несогласованный митинг и этому способствовала информация в Сети, то должны наказываться не только участники и организаторы митинга, но и распространители фейков. Речь идет о фейках, которые стали причиной волнений или даже совершения преступлений», — пояснил Лексус. Кроме того, екатеринбуржец настаивает на том, что «нужно рассмотреть возможность оперативного блокирования фейковой информации, чтобы она не приводила к беспорядкам».

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Лексус считает, что по ним с Вованом новый закон вряд ли ударит. «У нас нет цели вбросить в общество ложную информацию, создать массовые волнения», — пояснил Столяров. Являясь членом экспертного совета молодежного парламента при Госдуме РФ, пранкер пообещал обсудить инициативу с экспертами в лице блогеров и СМИ и внести законопроект на рассмотрение.

Как ранее сообщало «URA.RU», украинский пранкер Евгений Вольнов 25 марта опубликовал на youtube-канале запись розыгрыша работников морга в Кемерово. Под видом сотрудника МЧС пранкер позвонил в кемеровский морг и поинтересовался, есть ли места для «300 погибших» в сгоревшем ТЦ.

В Кемерове люди вышли на улицы, требуя рассказать правду о количестве погибших. Позже активисты убедились, что в морге нет трех сотен обгоревших трупов. По официальной статистике, при пожаре, случившемся 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, большинство из них дети.

Сенатор Валентина Петренко предложила наказывать пользователей соцсетей, распространяющих ложную информацию о трагедии в Кемерове. По ее мнению, отвечать по закону должны и те, кто репостит чужие фейковые публикации.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
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