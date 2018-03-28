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28 марта 2018
15:41  28 марта 2018 5

Певец Эмин пожертвовал пострадавшим в Кемерово гонорары за концерты на Урале. ВИДЕО

Вместе с друзьями артист пожертвовал 15 млн рублейФото: Эмин, Instagram
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Российский певец Эмин Агаларов объявил, что его концертный тур по четырем уральским городам будет полностью благотворительным из-за трагедии в Кемерово. Все деньги пойдут в благотворительный фонд Муслима Магомаева.

Всего в туре было шесть городов: Ижевск, Пермь, Тюмень, Киров, Екатеринбург и Сургут. Концерт в Тюмени, который должен был пройти сегодня, отменили из-за объявленного траура в память о погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

«За каждый город мой гонорар составляет миллион рублей», — пояснил Эмин на своей странице в Instagram и сказал, что, таким образом, он пожертвует пять миллионов. По его словам, благодаря друзьям-бизнесменам сумма выросла до 15 млн рублей. «Свой личный гонорар за 5 городов я отправляю в Фонд Муслима Магомаева, который направит сумму в Кемеровское отделение Красного Креста на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших», — рассказал артист. Эмин принес извинения тюменцам и выразил уверенность в том, что «наши зрители нас поймут». Завтра, 29 марта, концерт певца пройдет в Сургуте.

Певец извинился перед тюменцами
Фото: сайт Эмина, скриншот

Эмин — сын Араса Агаларова, владельца холдинга Crocus Group, напоминают «Дни.ру». Певец занимает пост вице-президента в компании отца. Организации принадлежат множество магазинов и торгово-развлекательных комплексов в Москве. Среди них ТЦ «Крокус Сити Молл» и «VEGAS», выставочный центр «Крокус Экспо» и концертный зал «Crocus City Hall».

По сообщению портала Super, из-за трагедии многие российские артисты перенесли свои шоу. Среди них Ольга Бузова, Мот (концерт в Екатеринбурге переносится на 2 апреля), Шоу «Импровизация», Группа «Звери», Губернский театр Сергея Безрукова (перенос мероприятия в Москве), Дима Билан, Ледовое шоу Ильи Авербуха (перенос выступления в Екатеринбурге на 29 марта), «Вечерний Ургант» (отмена эфира и съемок 28 марта).

Семен Гринберг
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